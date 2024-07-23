Почему владельцу нужно присутствовать при ремонте автомобиля

Эксперт Березин порекомендовал присутствовать при ремонте автомобиля. Продвинутые сервисы предлагают возможность наблюдать за работой мастеров на специалных экранах. Однако надо погимать, что угол обзора камеры ограничен, так что владелец машины может увидеть только часть ремонтных операций, рассказал проекту Авто Mail руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

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Как отметил эксперт, замена деталей тормозной системы (колодок, дисков, барабанов) должна сопровождаться комплексным обслуживанием, включающим очистку, а также последующую смазку сопрягающихся деталей специальными составами.

При замене сцепления важно провести диагностику смежных элементов: сальников коленчатого вала, шлицевой группы, маховика и многих других. Так что будет хорошо, если владелец машины оценит, как механик проделал данные операции.

Также широко известны случаи подмены запчастей на более дешёвые аналоги.

«Именно поэтому при такой процедуре лучше добиться возможности личного присутствия, и насторожиться, если вас пытаются её лишить», — отметил Березин.



Между тем, эксперт перечислил способы, которые помогают экономить топливо летом: оказывается, важно выбирать правильное время для поездок на автозаправочную станцию.