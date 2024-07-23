Эксперт рассказал, что приводит к увеличению расхода топлива

В автомобиле есть деталь, которая, при несвоевременной замене, может привести к повышенному расходу бензина. Как рассказал "Газете.ru" директор по сервису "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов, это старые высоковольтные провода (бронепровода).

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Все дело в том, что изношенные и неисправные бронепровода автомобиля обычно затрудняют запуск двигателя, либо вызывают пропуск зажигания. Также они могут увеличивать риск неполного сгорания топлива. Все это приводит к потере мощности мотора, снижает его эффективность и в итоге приводит к повышенному расходу горючего.

Также старые высоковольтные провода могут привести к повреждению других компонентов автомобиля. Например, утечка высокого напряжения действует на катушку зажигания и электронный блок управления. Вывод один - вовремя менять бронепровода.

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