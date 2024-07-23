В 90-е годы Skoda серийно выпускала электрические хэтчбеки и пикапы

Как и многие автопроизводители в конце 80-х — начале 90-х годов Škoda также пробовала себя в производстве электромобилей. Так на свет появился Škoda Favorit с приставкой Eltra.

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Первоначально это была идея швейцарского бизнесмена Бруно Фридеса, который уже в 1989 году решил выпускать электромобили у себя на родине. В конечном итоге проект так и не пошёл, но через два года наработки попали в руки подразделения Škoda Engineering. Так на свет появился Škoda Eltra. Мелкосерийное производство стартовало в 1991 году.

Целью было сохранить как можно больше серийных компонентов. Так Eltra сохранила 5-ступенчатую механическую коробку передач и сцепление, но 1,3-литровый ДВС был заменен тяговым электродвигателем постоянного тока мощностью 15,5 кВт (21 л.с.).

Энергия для электромотора хранилась в 14 свинцовых аккумуляторах (6 В/180 А⋅ч), которые располагались под полом багажного отделения, а также на месте родного бензобака. Они весили 420 кг, но имели мощность всего 15,1 кВт⋅ч. Конструкторы не стали вмешиваться ни в тормозную систему, ни в шасси. В этом в принципе не было необходимости, ведь скромная мощность электродвигателя позволяла развивать максимальную скорость всего в 80 км/ч.

Часть огромной избыточной массы конструкторы компенсировали снижением грузоподъемности до 280 кг. Поскольку двигатель не справлялся с пятой передачей, она была заблокирована. При запуске не требовалось использовать сцепление. Достаточно было включить первую передачу.

По сегодняшним меркам у Eltra был до смешного небольшой запас хода — 80 км даже в идеальных условиях. Сообщалось, что более поздние версии Eltra могли рекуперировать часть энергии и получили батареи LiFeYPO4, что увеличило запас хода.

Но массовой и популярной Eltra не стала. Несколько десятков экземпляров отправились в Швейцарию, некоторые добрались до Германии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Канады. Около 40 электромобилей использовала чешская почта.

До 1994 года, то есть до конца производства Favorit, было выпущено около 190 штук хэтчбеков Eltra 151 L и пикапов Eltier 151 L. Сегодня они являются абсолютной редкостью. Интересно, что недавно сразу три электрических пикапа выставили на продажу... в Алабаме!

Ещё более примечательным является тот факт, что пробег у каждого из фургонов не превышает 150 километров. Но это не означает, что они до сих пор на ходу: аккумуляторы, вероятно, стали «мёртвыми», а с проводкой придётся повозиться.