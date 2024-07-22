В борьбе за рынок: с начала 2024 года китайские бренды более чем на треть увеличили поставки автомобилей в Россию

С начала 2024 года объём поставок китайских автомобилей в Россию увеличился более чем на треть и превысил $6,2 млрд. Бренды из КНР продолжают активно занимать ниши на рынке, освободившиеся после ухода из РФ европейских, японских, корейских и американских конкурентов. При этом на фоне появления большого числа новых марок в стране исчез дефицит легковых машин, что уже начало позитивно отражаться на ценах. С учётом последних тенденций эксперты не исключают, что по итогам текущего года продажи авто в России не только превысят досанкционный уровень, но и обновят десятилетний максимум.

С января по июнь 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию увеличились в денежном выражении более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и превысили $6,2 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Главного таможенного управления КНР.

По данным ведомства, Россия возглавляет рейтинг основных покупателей китайских авто, заметно опережая других крупных импортёров. В частности, речь идёт о Бельгии ($3,7 млрд), Бразилии ($3,1 млрд), Великобритании ($2,9 млрд), Мексике ($2,3 млрд), ОАЭ ($2,1 млрд), Австралии ($1,7 млрд) и США ($1,5 млрд).

«Сегодня в КНР огромные объёмы производства машин, но у местных концернов осталось не так много возможностей для роста внутри страны, поэтому они активно осваивают зарубежные направления. В прошлом году азиатская республика впервые стала мировым лидером по выпуску и экспорту автомобилей, опередив Японию. Причём после решения других иностранных брендов уйти из РФ китайские марки начали успешно занимать ниши на нашем рынке», — рассказал RT руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

Всего за полгода россияне приобрели около 417 тыс. новых авто китайского производства. Это более половины от общего числа проданных в РФ легковушек (719 тыс.), говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

При этом наиболее популярными в России остаются отечественные автомобили Lada: в первом полугодии в стране было куплено более 207 тыс. новых машин этого бренда. Впрочем, все остальные места в десятке самых продаваемых марок заняли китайские Haval (81 тыс.), Chery (71 тыс.), Geely (69 тыс.), Changan (49 тыс.), Omoda (25 тыс.), Exeed (23 тыс.), Jetour (14 тыс.), Jaecoo (11 тыс.) и белорусско-китайская Belgee (14 тыс.).



«В 2022 и 2023 годах китайские производители наряду с отечественными заново формировали рынок новых автомобилей, ландшафт которого кардинально изменился после ухода привычных брендов. Трансформировалась дилерская сеть, заходили новые китайские компании, пробовались различные ниши. Так, только за 2023 год количество официально представленных в России китайских марок увеличилось почти вдвое», — отметил в беседе с RT директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Как подсчитали в «Автостате», ещё в феврале 2022-го китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, но уже к началу июля 2024-го показатель достиг 61%. Доля российских марок за это время выросла с 20 до 31%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 1,9%, корейских — с 23 до 1,3%, японских — с 18 до 1,8%, а американских — с 1 до 0,4%.

При этом за последние два года автомобильный рынок России начали осваивать не только китайские концерны, но и компании из Ирана, Белоруссии и других государств. Сегодня на их долю уже приходится 2,6% продаж.

«В настоящий момент у нас уже подготовлен основательный фундамент для того, чтобы в этом году рынок новых автомобилей в России полностью завершил пересборку. Сейчас на нём присутствует достаточное количество игроков, есть здоровая конкуренция, растут поставки, а от этого выигрывает конечный покупатель», — добавил Даниил Шкурыгин.



По его словам, если ещё год назад в России наблюдался дефицит новых машин, то на сегодняшний день страна, напротив, столкнулась с переизбытком легковых авто. Это, в свою очередь, уже начало позитивно отражаться на стоимости транспортных средств, свидетельствуют данные «Автостата».

По оценке агентства, в июле 2023 года средняя цена новой легковушки в России преодолела планку 3 млн рублей и на протяжении следующих девяти месяцев непрерывно оставалась выше этой отметки. Максимального уровня показатель достиг в марте 2024-го — почти 3,4 млн, но уже в апреле упал до 3,15 млн, а в мае — до 2,88 млн.

«Дефицита новых машин у нас больше нет, однако пока достаточно сложно сказать, насколько хороши китайские авто в сравнении с европейскими или корейскими. Дело в том, что россияне стали пересаживаться на модели из КНР относительно недавно и ещё не успели проехать на них большое количество тысяч километров. Так что объективную статистику по качеству мы получим только лет через пять. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что за последние годы Китай сделал многое в плане развития своего автопрома», — отметил Пётр Шкуматов.

Между тем первые опросы российских автолюбителей свидетельствуют, что владельцы китайских авто в целом удовлетворены своими машинами, рассказал Даниил Шкурыгин. По его словам, на данный момент продукция азиатской республики уже мало чем уступает конкурентам из других стран, а в плане оснащения электронным оборудованием нередко превосходит их.

Восстановление рынка

Напомним, в 2022-м на фоне масштабных санкций Запада против Москвы и ухода многих международных концернов из РФ продажи легковых автомобилей в России рухнули более чем в два раза. Тогда с января по декабрь в стране было продано всего 626 тыс. машин по сравнению с 1,52 млн в 2021-м.

Впрочем, с приходом китайских брендов уже в 2023-м российский авторынок сумел отыграть почти половину санкционных потерь. По итогам прошлого года продажи новых легковушек в стране выросли на 69% — до 1,06 млн.

Как полагают в «Автостате», с учётом наблюдаемой динамики в 2024-м сегмент новых машин в России может не только вернуться к докризисному уровню, но и превысить его. Согласно базовому прогнозу агентства, по итогам всего нынешнего года в стране может быть реализовано около 1,5 млн легковушек. Причём по оптимистичному сценарию показатель достигнет 1,75 млн и станет максимальным за последние десять лет.

«Средний максимальный срок эксплуатации автомобиля составляет 20 лет, поэтому сейчас многие машины 2004 года уходят из оборота и их нужно заменить на новые. Причём в 2004-м россияне приобрели много авто, а подавляющее большинство водителей не готовы отказаться от транспортного средства. На этом фоне даже в условиях высоких процентных ставок у нас продолжает расти автокредитование. Так что по итогам года планка в 1,5 млн проданных машин будет достигнута», — заключил Пётр Шкуматов.