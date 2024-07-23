Эксперт перечислил три простых причины недомогания мотора

Quto: почему троит двигатель. Средний возраст автомобиля в России, а также почти безальтернативный для абсолютного большинства вариант приобретения исключительно подержанного автомобиля, очень быстро приводят к однозначному результату – регулярному посещению СТО для ремонта, а не одного лишь обслуживания. Или обслуживания, но перерастающего в ремонт. Новому владельцу приходится «расхлёбывать» за старым: практика показывает, что качество запчастей и самого сервиса у нас крайне низкое, если не сказать большего, а львиная доля подержанных машин – запущены, поскольку недополучали качественное и своевременное содержание. И двигатель первым «попросится» на диагностику с последующим лечением, грустно «затроив».

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Бежать в мастерскую, отдавая последние, или попробовать разобраться самому? Часто так бывает, что проблема решается проще, чем кажется на первый взгляд. Неравномерная работа ДВС, именуемая в профильной литературе «детонацией», а в народном творчестве – «троением», зачастую связана с недостачей одного из трех ключевых элементов – воздуха, горючего или искры. Дело за малым – найти «виновника» и устранить неполадку. В трёх случаях из четырёх, эта операция возможна в гаражных условиях при минимальном наборе инструментов. По традиции: от простого к сложному.

Воздух

Проблемы с воздухом отбросить в сторону проще всего – нужно просто открыть корпус воздушного фильтра, убрать залежи пыли вокруг и достать сам фильтрующий элемент. Иногда он бывает настолько грязным и забитым, что в руки брать неприятно. Но если с первого взгляда причина не ясна – запустим машину без него. Конечно, грязь попадёт в нежные внутренности дросселя, а после – и в камеру сгорания. Но от трёх минут ничего смертельного не произойдёт: видал подержанный автомобиль в своей жизни и худшие ситуации. Ничего не изменилось? Идём дальше – к датчику массового расхода воздуха, он вставлен в патрубок фильтра.

ДМРВ, как его называют чаще, имеет свойство покрываться грязью и пылью, которые почти полностью скрывают нежные и очень тонкие платиновые нити. Надо бы почистить, но очень-очень аккуратно: для проведения операции лучше приобрести специальную жидкость или заранее запастись изопропиловым спиртом. Никакими другими очистителями отмывать датчик нельзя: состав должен самостоятельно и бесследно испариться. После проведения процедуры любой ДВС заработает на порядок ровнее.

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Топливо

Следующая «точка преткновения» – горючее. Топливная система обычного двигателя внутреннего сгорания состоит из насоса в баке, фильтра и форсунок, соединённых между собой топливной рейкой. Если машина заводится – бензонасос признаём исправным. Туда же отправляется и фильтр, который имеет по умолчанию одно важное свойство: с учётом качества горючего, чистоты топливных резервуаров на АЗС и самого автомобильного бака, менять его никогда не рано. Но заводится – значит, заводится. Ищем дальше. Перед тем как хвататься за идею с форсунками – осмотрите общий пейзаж. Есть ли подтёки? Под каждой форсункой лежит резиновое колечко-уплотнитель, которое хоть и стойко переносит контакт с бензином, но далеко не вечно. Если подтекает – причина найдена: меняем уплотнитель – получаем результат. С бензином всегда актуально правило: никаких подтёков под капотом быть не должно и не может: подтёк бензина – синоним пожара.

Сами по себе форсунки периодически забиваются: причины перечислены в параграфе о топливном фильтре. Как прочистить? Знатоки тут же расскажут про специализированный стенд очистки, но забудут упомянуть одну важную деталь – не каждая форсунка переживёт эту процедуру. Перед тем как бросаться на последнюю меру (а стенд ей и является) нужно попробовать «дать газу», раскручивая мотор до высоких оборотов, ни в коем случае не превышая разрешённой скорости: у нас достаточно магистралей, где можно. Если само не уйдёт – залить в бензин специальных очистительных присадок, после чего попробовать ещё раз. Нет? Вот тогда – на СТО. Но не раньше.

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Искра

В трёх случаях из четырёх истинной виновницей всех бед является искра. Вернее – её отсутствие: как вообще, так и в должном качестве и количестве. Вынимая по одному высоковольтному проводу на работающем двигателе, можно довольно быстро определить «хандрящий» цилиндр. Далее – уже дело техники. Самым простым решением будет, вне всяких сомнений, замена свечи: у нее нет срока годности и точного ресурса, зато есть примерно миллион причин, по которым «запал» может выйти из строя. Внимательно и вдумчиво выбрав строго подходящую под конкретный двигатель запчасть – экономия и самодеятельность в этом вопросе не уместны – следует заменить вызвавший сомнение узел, после чего провести диагностику и ходовые испытания. Ровно? Если нет – идём дальше.

Магия появления на искре крошечного разряда невозможна без высоковольтного провода или монокатушки, которые часто используются на более современных автомобилях. Диагностика провода проста: в темноте нужно завести мотор и, посмотрев впечатляющий фейерверк из искр под капотом, тут же поменять всё и разом. С катушкой всё намного сложнее: одиночная, расходящаяся на свечи проводами, практически не поддаётся диагностике, а процесс выявления поломки обычно сводится к замене на заведомо исправную и последующие испытания.

А вот монокатушки некое пространство для манёвра дают: выявив путём втыкания-вытыкания неисправную, осмотрим сомнительный агрегат. На её конце есть резиновый уплотнитель, который от времени растрескивается и начинает пропускать: его несложно заменить, купив новый на маркетплейсе и приклеив вместо испорченного на любой бензостойкий герметик. Цена вопроса – 500 рублей и огромная прибавка к чувству собственной значимости.

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Иногда выходит из строя и сама катушка: объективно говоря, различные проверки мультиметром однозначного результата не дают, а единственный доступный выход – полная конструктивная замена. При выборе новой детали стоит почитать отзывы, спросить у коллег по несчастью да и просто изучить профильные форумы по модели: некоторым фирмам удаются катушки для японцев, но совсем не выходят для американцев. И так – до бесконечности. Лучший вариант, конечно, оригинальная запчасть, но её стоимость, как правило, не даёт возможности этот выбор сделать.

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Все вышеописанные операции, кроме разве что специализированного стенда для очистки форсунок, можно провести около подъезда, обладая минимальным набором инструментов. Никаких сложностей нет – было бы желание и вечер свободного времени. А вот экономия будет и существенная: мастера за описанные выше процедуры могут попросить и пятизначную сумму. Стоит ли вечер размеренного ковыряния под капотом таких перспектив – каждый уже решит сам для себя.

Полагаем, в большинстве случаев ответ будет однозначным: не боги горшки обжигают. Кстати, химическую, самую «злую» чистку форсунок, которая настолько агрессивна, что требует обязательной замены моторного масла после, народ тоже научился делать подручными средствами – буквально с помощью пластиковой бутылки из-под газировки. Но дыма будет море, стоит подумать о соседях.