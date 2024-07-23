Эксперт перечислил три простых причины недомогания мотора

Троит: три простых причины недомогания мотора
Quto: почему троит двигатель. Средний возраст автомобиля в России, а также почти безальтернативный для абсолютного большинства вариант приобретения исключительно подержанного автомобиля, очень быстро приводят к однозначному результату – регулярному посещению СТО для ремонта, а не одного лишь обслуживания. Или обслуживания, но перерастающего в ремонт. Новому владельцу приходится «расхлёбывать» за старым: практика показывает, что качество запчастей и самого сервиса у нас крайне низкое, если не сказать большего, а львиная доля подержанных машин – запущены, поскольку недополучали качественное и своевременное содержание. И двигатель первым «попросится» на диагностику с последующим лечением, грустно «затроив».
Бежать в мастерскую, отдавая последние, или попробовать разобраться самому? Часто так бывает, что проблема решается проще, чем кажется на первый взгляд. Неравномерная работа ДВС, именуемая в профильной литературе «детонацией», а в народном творчестве – «троением», зачастую связана с недостачей одного из трех ключевых элементов – воздуха, горючего или искры. Дело за малым – найти «виновника» и устранить неполадку. В трёх случаях из четырёх, эта операция возможна в гаражных условиях при минимальном наборе инструментов. По традиции: от простого к сложному.
Воздух
Проблемы с воздухом отбросить в сторону проще всего – нужно просто открыть корпус воздушного фильтра, убрать залежи пыли вокруг и достать сам фильтрующий элемент. Иногда он бывает настолько грязным и забитым, что в руки брать неприятно. Но если с первого взгляда причина не ясна – запустим машину без него. Конечно, грязь попадёт в нежные внутренности дросселя, а после – и в камеру сгорания. Но от трёх минут ничего смертельного не произойдёт: видал подержанный автомобиль в своей жизни и худшие ситуации. Ничего не изменилось? Идём дальше – к датчику массового расхода воздуха, он вставлен в патрубок фильтра.
ДМРВ, как его называют чаще, имеет свойство покрываться грязью и пылью, которые почти полностью скрывают нежные и очень тонкие платиновые нити. Надо бы почистить, но очень-очень аккуратно: для проведения операции лучше приобрести специальную жидкость или заранее запастись изопропиловым спиртом. Никакими другими очистителями отмывать датчик нельзя: состав должен самостоятельно и бесследно испариться. После проведения процедуры любой ДВС заработает на порядок ровнее.
Топливо
Следующая «точка преткновения» – горючее. Топливная система обычного двигателя внутреннего сгорания состоит из насоса в баке, фильтра и форсунок, соединённых между собой топливной рейкой. Если машина заводится – бензонасос признаём исправным. Туда же отправляется и фильтр, который имеет по умолчанию одно важное свойство: с учётом качества горючего, чистоты топливных резервуаров на АЗС и самого автомобильного бака, менять его никогда не рано. Но заводится – значит, заводится. Ищем дальше. Перед тем как хвататься за идею с форсунками – осмотрите общий пейзаж. Есть ли подтёки? Под каждой форсункой лежит резиновое колечко-уплотнитель, которое хоть и стойко переносит контакт с бензином, но далеко не вечно. Если подтекает – причина найдена: меняем уплотнитель – получаем результат. С бензином всегда актуально правило: никаких подтёков под капотом быть не должно и не может: подтёк бензина – синоним пожара.
Сами по себе форсунки периодически забиваются: причины перечислены в параграфе о топливном фильтре. Как прочистить? Знатоки тут же расскажут про специализированный стенд очистки, но забудут упомянуть одну важную деталь – не каждая форсунка переживёт эту процедуру. Перед тем как бросаться на последнюю меру (а стенд ей и является) нужно попробовать «дать газу», раскручивая мотор до высоких оборотов, ни в коем случае не превышая разрешённой скорости: у нас достаточно магистралей, где можно. Если само не уйдёт – залить в бензин специальных очистительных присадок, после чего попробовать ещё раз. Нет? Вот тогда – на СТО. Но не раньше.
Искра
В трёх случаях из четырёх истинной виновницей всех бед является искра. Вернее – её отсутствие: как вообще, так и в должном качестве и количестве. Вынимая по одному высоковольтному проводу на работающем двигателе, можно довольно быстро определить «хандрящий» цилиндр. Далее – уже дело техники. Самым простым решением будет, вне всяких сомнений, замена свечи: у нее нет срока годности и точного ресурса, зато есть примерно миллион причин, по которым «запал» может выйти из строя. Внимательно и вдумчиво выбрав строго подходящую под конкретный двигатель запчасть – экономия и самодеятельность в этом вопросе не уместны – следует заменить вызвавший сомнение узел, после чего провести диагностику и ходовые испытания. Ровно? Если нет – идём дальше.
Магия появления на искре крошечного разряда невозможна без высоковольтного провода или монокатушки, которые часто используются на более современных автомобилях. Диагностика провода проста: в темноте нужно завести мотор и, посмотрев впечатляющий фейерверк из искр под капотом, тут же поменять всё и разом. С катушкой всё намного сложнее: одиночная, расходящаяся на свечи проводами, практически не поддаётся диагностике, а процесс выявления поломки обычно сводится к замене на заведомо исправную и последующие испытания.
А вот монокатушки некое пространство для манёвра дают: выявив путём втыкания-вытыкания неисправную, осмотрим сомнительный агрегат. На её конце есть резиновый уплотнитель, который от времени растрескивается и начинает пропускать: его несложно заменить, купив новый на маркетплейсе и приклеив вместо испорченного на любой бензостойкий герметик. Цена вопроса – 500 рублей и огромная прибавка к чувству собственной значимости.
Иногда выходит из строя и сама катушка: объективно говоря, различные проверки мультиметром однозначного результата не дают, а единственный доступный выход – полная конструктивная замена. При выборе новой детали стоит почитать отзывы, спросить у коллег по несчастью да и просто изучить профильные форумы по модели: некоторым фирмам удаются катушки для японцев, но совсем не выходят для американцев. И так – до бесконечности. Лучший вариант, конечно, оригинальная запчасть, но её стоимость, как правило, не даёт возможности этот выбор сделать.
Все вышеописанные операции, кроме разве что специализированного стенда для очистки форсунок, можно провести около подъезда, обладая минимальным набором инструментов. Никаких сложностей нет – было бы желание и вечер свободного времени. А вот экономия будет и существенная: мастера за описанные выше процедуры могут попросить и пятизначную сумму. Стоит ли вечер размеренного ковыряния под капотом таких перспектив – каждый уже решит сам для себя.
Полагаем, в большинстве случаев ответ будет однозначным: не боги горшки обжигают. Кстати, химическую, самую «злую» чистку форсунок, которая настолько агрессивна, что требует обязательной замены моторного масла после, народ тоже научился делать подручными средствами – буквально с помощью пластиковой бутылки из-под газировки. Но дыма будет море, стоит подумать о соседях.