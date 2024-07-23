Volkswagen вошел в топ-5 самых продаваемых авто с пробегом в России

Эксперты автомобильной системы Pango Cars рассказали "Российской газете", что во втором квартале 2024 года бренд Volkswagen вошел в пятерку самых продаваемых авто с пробегом в России. Доля продаж данной марки составила 5,9%. Кварталом ранее "немец" занимал шестую позицию. Лидерами остались Kia (13,5%), Lada (13%) и Hyundai (11,6%).

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Стоит отметить, что отечественный бренд Lada в первом квартале текущего года был на третьем месте. Самыми продаваемыми моделями стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

За указанный период самый высокий спрос на вторичном рынке был на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Их количество составило чуть более трети от всего объема продаж - 33%. Четверть автолюбителей приобретали транспортное средство от 1 млн до 1,5 млн рублей (25%) и 16% - до 500 тысяч рублей. 15% россиян покупали авто с пробегом от 1,5 млн до 2 млн рублей. Меньше всего продаж пришлось на машины свыше 2 млн рублей - 11%.

Чаще всего во втором квартале россияне предпочитали покупать авто с пробегом возрастом от 10 до 15 лет (34%), чуть менее приобретали транспортное средство с пробегом от 5 до 10 лет (31%), 18% - до 5 лет. Машины с пробегом от 15 до 20 лет - 14%. Меньше всего покупались возрастом более 20 лет -16%.

"Рынок автомобилей с пробегом более стабилен и маржинален, чем рынок новых авто. Тем не менее, с ростом ожидаемой ключевой ставки до 18-20% и этот бизнес находится под угрозой. В первую очередь, пострадает свободный выкуп дилерами на рынке, который уже закрывают практически все крупные игроки. Соответственно, доля официальных лидеров в общем объеме продаж автомобилей с пробегом будет падать. Временное оживление сегменту даст индексация утильсбора, которая приведет к росту цен на новые авто", - отмечает пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.



Примечательно, что во втором квартале доля покупаемых седанов сравнялась с долей покупаемых внедорожников - по 35%. Кварталом ранее седаны покупались реже (33%). На третьем месте по популярности по-прежнему остается пятидверный хетчбэк (21%).