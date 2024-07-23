Эксперт рассказал, чем Subaru Outback за 7,1 млн рублей лучше "китайцев"

Журнал "За рулём" протестировал Subaru Outback и рассказал, стоит ли отдавать за внедорожный универсал стоимостью от 6,9 млн рублей.

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Первое преимущество в долгосрочной перспективе - атмосферник на 188 л.с. Этих "коней" хватает для большого универсала, так как двигатель и вариатор подружены идеально:

"пускай нет взрывной динамики, зато ускорение линейное и начинается сразу вслед за нажатием на газ",



пишет издание, отмечая, что на китайских авто атмосферный двигатель - удел "лоукоста", а настройки даже "робота" зачастую провальные, не говоря уже о CVT.

У автомобиля также отменно настроены подвеска и рулевое управление: кренов почти нет, тип покрытия неважен, реакция на "баранке" острая, и даже на высокой скорости универсал без проблем проходит повороты.

"Куда там "китайцам": попробуешь так же - скорее всего, поседеешь в первом же повороте, если вообще не улетишь с дороги", - говорится в материале.



Также эксперты журнала отметили работу системы EyeSight, которая работает без радара и умеет определять полосу без разметки - по траектории впереди идущей машины. Особо интеллигентная работа функции слежения за водителем: "Если отвлекаешься от дороги, Subaru привлекает твое внимание неназойливым, но четко слышимым писком. Так куда лучше, чем неграмотными фразами с жутким акцентом, как практикуют некоторые китайские бренды".

Subaru Outback удостоился похвалы за эргономику без промахов, аналоговую приборку с идеальной читаемостью, подогревы всех сидений, просторный задний ряд. Минусы тоже есть: потолочные плафоны родом из 90-х, отсутствие подогрева руля по всей площади, а также высокая стоимость - 7,1 млн рублей стоит автомобиль, взятый на тест. К слову, запчасти и расходники на "японца" тоже будут недёшевы.