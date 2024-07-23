Большой тест-драйв Belgee X50 и X70

Автомобили, до боли похожие на популярные модели Geely и отличающиеся от них только буквами BG на эмблеме в виде сплюснутого щита вместо шести отдельных сегментов, появились на нашем рынке очень тихо, по-партизански. Но, видимо, для марки из партизанского края настало время заявить о себе громко и без стеснения.

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Итак, белорусская марка Belgee официально выходит на российский рынок. Уже подписано порядка 100 дилерских соглашений, а к концу года у нас в стране будет около 120 дилерских центров. Само название Belgee состоит из двух частей: Bel означает Беларусь, а Gee – марку Geely, автомобили которой уже давно производятся на территории братской республики. С 2013 года машины собирали на площадях Борисовского предприятия «Автогидроусилитель», но в 2015-м началось строительство нового завода Belgee в окрестностях города Жодино. Осенью 2017 года этот завод, ориентированный на производство полного цикла, вступил в строй. Тогда, в 2017-м, я отметил, что расположенные бок о бок с заводом БелАЗ цеха дали возможность использовать всю инфраструктуру существующего завода карьерных самосвалов, включая существующие водопроводные сети Жодинского промузла и системы отвода и очистки производственных стоков, а также то, что в Жодино предприятие точно не столкнется с проблемой отсутствия квалифицированной рабочей силы. А высокая квалификация рабочих в сочетании со сквозной системой контроля качества сборки давала основания надеяться на то, что и у конечной продукции, «новых Geely», качество будет на высоте.

Atlas, вставший на конвейер первым, справился и стал стартовой ступенью подъема к рыночным высотам. На сегодняшний день Geely занимает третье место среди китайских марок. Так зачем же был нужен новый бренд?

Все дело в том, что китайские марки задали очень высокий, я бы даже сказал – избыточно высокий темп обновления модельного ряда. Вот возьмем хотя бы Geely Coolray: он завоевал расположение российских покупателей буквально с момента своего появления на российском рынке в 2020 году и не утратил его в 2023. Тогда россияне купили 38 220 этих кроссоверов, обеспечив модели пятое место в топ-10 самых продаваемых. Но осенью 2023 года на рынок вышел обновленный Coolray, цена которого оказалась еще выше. А ведь и предыдущая версия еще не утратила актуальности и не исчерпала свой рыночный потенциал.

Аналогичная история произошла с моделью Atlas Pro, представленной в России в 2021 году. Кроссовер стал логичным развитием и преемником «простого» Atlas, но и для него уже готова замена – Atlas нового поколения, совершенно другой автомобиль. А спрос на «старый» Atlas Pro все еще есть.

Есть и еще один круг вопросов, связанных с локализацией. Для марки Geely локализация как таковая не является самодостаточной ценностью. Она и так себя неплохо чувствует! Но если зарегистрировать для белорусского завода собственную марку, то появляется прямой смысл биться за каждый балл Минпромторга, необходимая сумма которых открывает путь к заключению СПИК, специального инвестиционного контракта. Кроме того, требуется наличие прав на конструкторскую и техническую документацию, достаточных для производства, модернизации и развития продукции, на срок не менее 5 лет. Вот по этому пути и пошел завод Belgee.

Прежде всего завод выкупил права и документацию на модели Coolray и Atlas Pro: теперь их можно и обозначить по-новому, и вносить изменения без согласования со штаб-квартирой. А ведь локализация и означает внесение неких изменений. И первенцем новой марки стал «старый» Coolray, превратившийся в Belgee X50.

Локализация – она ведь как ремонт, ее нельзя завершить, Но на сегодняшний день кроссовер получил стекла «Фуяо Стекло Рус»(Калуга, РФ), аккумуляторы «Зубр Энерджи» (Пинск, РБ) и «АКОМ» (Жигулевск, РФ), колесные диски «СКАД» (Красноярск, РФ), шины «Белшина» (Бобруйск, РБ) и белорусское устройство вызова экстренных оперативных служб «АГАТ». На очереди – собственное производство пластиковых деталей, таких как бамперы и накладки кузова. За ними должны последовать топливный бак и выхлопная система, жгуты проводов, сиденья, потолок и напольное покрытие салона, обшивка, панели и пол багажника, фары…

Отдельный вопрос – штамповка кузовных деталей. С одной стороны, завод вполне был бы способен организовать собственное производство – построить кузнечно-прессовый цех, благо площади и коммуникации это позволяют. Но это время и деньги. А ведь в России сейчас много недогруженных штамповочных производств, и, как рассказал нам генеральный директор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский, идут активные переговоры о размещении заказов на штамповку в России. В таком случае нужно будет только закупить в Китае сами штампы, и это обойдется не слишком дорого, ведь речь идет о моделях, которые уходят с домашнего рынка.

Что же касается экскурсии по заводу – она получилась достаточно познавательной. Да, завод «БелДжи» в 2024 году уже нельзя назвать ультрасовременным: существуют заводы с более высоким уровнем автоматизации. Здесь же достаточно много ручных операций, в том числе – на линии сварки, хотя есть и роботы в достаточном количестве, и автоматические тележки. Но на заводе не считают использование роботов самоцелью. Если экономически выгодней осуществлять подсборку двух крупных узлов, пола и моторного отсека вручную, на кондукторах, и сваривать детали при помощи сварочных клещей и адаптивных систем управления контактной сваркой Bosch Rexroth – значит, так все и будет происходить. А вот крупные кузовные детали пусть монтируют роботы. Опять же, после сварки могут оставаться какие-то огрехи – и тут есть работа для ручных шлифмашинок. На линии сборки и вовсе работает один-единственный робот, который наносит клей на ветровое стекло и передает его рабочему, который при помощи специального приспособления устанавливает его в предусмотренный проем. Ну а металлическую пыль, окалину и другие загрязнения убирают на специальном посту – и это единственный пост, на котором работают женщины. И, естественно, на всех этапах производится строжайший контроль качества.

Еще на начальном этапе сварки кузова каждый собираемый автомобиль получает специальную электронную метку, которая и позволяет контролировать качество каждой операции, отслеживать прохождение кузова по сборочному конвейеру и подавать на сборку нужные комплектующие: все линии завода настроены на одновременное производство трех моделей, каждая – в нескольких комплектациях. Регулярно один из сваренных кузовов проходит полную проверку на специальном стенде на соответствие заданной геометрии.

Большое внимание уделяется коррозионной стойкости: сами детали отштампованы из металла с двойной оцинковкой, а после сварки весь кузов перед окрашиванием проходит через катафорезную ванну. И эта процедура, и сам процесс окраски происходят практически без участия человека. Ручной труд требуется лишь при нанесении дополнительных антикоррозионных покрытий на особо уязвимые места.

Завод старается держать максимально высокую планку качества, но дефекты во время сборки все-таки возможны. Главное – вовремя эти дефекты выявить, и тогда автомобиль поступает в «отстойник», а оттуда – на ремонтный участок. Там дефекты устраняются, и автомобиль, наконец, получает право попасть на площадку готовой продукции – естественно, после повторных всеобъемлющих проверок. При этом предприятие вышло на высокий темп сборки: сборочный конвейер работает с тактом в 140 секунд, то есть за смену производится более трех сотен автомобилей.

Ну а теперь пора поговорить о самих автомобилях марки Belgee. Первым в Россию пришел переднеприводный городской кроссовер X50, в девичестве – дорестайлинговый Geely Coolray. Автомобили поступили дилерам в конце 2023 года, старт продаж не сопровождался сколь-нибудь активной рекламной кампанией, но за первое полугодие 2024 года покупателями Belgee X50 стали 14 109 человек, что позволило новичку попасть в топ-10 самых популярных моделей, пусть и на десятую позицию. Но обновленный Coolray в десятку не попал!

Причины этого вполне прозрачны: X50 оказался дешевле, причем существенно. Судите сами: каталожная цена X50 в базовой комплектации Active составляет 2 290 990 рублей, а Coolray New в аналогичной комплектации Comfort – 2 609 990. В случае топовых комплектаций (которые называются Prestige и Flagship) разница ничуть не меньше: они стоят 2 500 990 и 2 919 990 рублей соответственно. Согласитесь, для человека, выбирающего кроссовер сегмента SUV-B, разница в 300-400 тысяч будет существенна.

Кстати, небольшой лайфхак: знаете, как с первого взгляда отличить X50 в топовой комплектации Prestige от машин в младших комплектациях? Если вы видите через ветровое стекло переднюю панель красно-коричневого цвета, значит, этот автомобиль упакован по максимуму, а если черного, значит, вы видите машины в комплектациях Active или Style.

Что же касается самого автомобиля, то, прокатившись в нем от Гродно до Бреста, я еще раз убедился, что это – все тот же Coolray, с теми же достоинствами и недостатками, причем масса достоинств однозначно оказывается выше массы недостатков. Не случайно во время очной схватки «Coolray против Jolion» в номинации «удовольствие от вождения» дорестайлинговый Coolray выиграл «в одни ворота». Да, трехцилиндровый 150-сильный турбомотор несколько менее тяговит, нежели сменивший его четырехцилиндровый агрегат, но преселективный робот с мокрыми сцеплениями, разработанный совместно с Volvo и LuK, настроен не хуже некоторых европейских аналогов и вполне справляется с этой проблемой. За несколько сот километров в разных режимах я так и не поймал коробку на неадекватном переключении, запоздалой реакции или рывках, и фактически единственной раздражающей особенностью ездовых настроек машины оказалась задержка, с которой система Auto Hold распускает тормоза при старте с места.

Подвеска и рулевое – плотные и собранные, быстрые повороты X50 проходит, как по рельсам, обгоны на двухполосных трассах при встречном трафике даются без особого напряжения (причем для этого даже не обязательно переключать автомобиль в режим «Спорт»), ну а в особо сложных случаях можно дернуть селектор влево, перевести коробку в ручной режим и «взбодрить» мотор, сбросив пару передач.

Что же касается эргономики, то главным достоинством модели, на мой взгляд, является достаточное количество физических органов управления главными функциями автомобиля. К числу недостатков я могу отнести коротковатую подушку водительского сиденья и недостаточный диапазон его продольного перемещения: мне с ростом 182 см его все-таки чуть-чуть не хватило, колени «развалились» в стороны и уперлись слева в жесткую ручку двери, а справа – в верхнюю часть «двухэтажной» консоли.

Кстати, решение с такой консолью очень популярно у китайских конструкторов, но я не считаю его удачной находкой. Дело в том, что USB-слоты, спрятанные в недрах «межэтажного пространства», очень неудобно использовать на ходу: и доступ закрыт коленом, и сами слоты нужно находить наощупь, и кисть руки приходится изгибать немыслимым образом. Но необходимость проделать это упражнение периодически возникает: все пакеты интеграции со смартфонами, которые используются автопроизводителями для вывода на экран головного устройства, имеют обыкновение периодически «отваливаться» и зависать, и тогда вам нужно переподключить устройство. Пакет QDLink, который использует марка Geely, – не исключение. Но этот пакет «зеркалит» экран смартфона, а это значит, что гаджет нужно расположить поперек оси автомобиля, и единственное место, куда его можно поместить – это на «первый этаж» консоли. Но QDLink, хотя и работает как с айфонами, так и с телефонами на Андроиде, все-таки лучше понимает именно Android. Во всяком случае с ним возможно управлять навигационной программой через тачскрин головного устройства автомобиля, а в случае iOS приходится брать в руки сам гаджет. Но для этого его нужно вытащить из «межэтажного пространства» – и тут смотри пункт про колени, которые его перекрывают.

Что же касается не самого большого пространства для ног задних пассажиров и багажника объемом 330 литров, то тут все в рамках средних значений для кроссоверов сегмента B-SUV, и, на мой взгляд, все эти недостатки полностью компенсируются ездовыми манерами.

Ну а теперь можно поговорить о второй модели, Belgee X70. Цены на нее были объявлены буквально только что, а поставка в дилерские центры начнется в самое ближайшее время. Здесь ситуация даже чуть интересней: у дилеров Geely есть еще вполне солидный запас Atlas Pro, то есть точно таких же машин, но с другими эмблемами и надписью Geely, а не Belgee на двери багажного отсека. Но переднеприводные X70 в комплектациях Active и Style стоят 2 599 990 и 2 719 990 рублей (соответственно), а Atlas Pro в аналогичных комплектациях Comfort и Luxury – 2 763 990 и 2 883 990. Младшие полноприводные комплектации (Style в случае X70 и Luxury в случае Atlas Рro) стоят 2 894 990 и 3 088 990 рублей, средние Prestige и Flagship – 3 094 990 и 3 288 990, а топовые Prestige+ и Flagship+ – 3 199 990 и 3 393 990 рублей соответственно. Получается, что разница в цене между этими машинами в сходных комплектациях составляет от 164 до 194 тысяч рублей. А уж разница с новым Atlas получается и вовсе огромной: от 500 до 600 тысяч.

И тут уже неважно, сколько технических новшеств впихнули конструкторы в новую модель и насколько больше у нее диагональ сенсорного экрана: «старый добрый Atlas Pro», преемником которого становится X70, хорош и как семейный автомобиль, и как корпоративный транспорт, и в такси… Все это мы выяснили еще в 2021 году, во время теста, и все эти соображения полностью подтвердились во время тестовой поездки в Белоруссии. Как и в Atlas Рro, в X50 все так же неудобно переподключать смартфон к слотам, спрятанным в нишу под консолью, по-прежнему удобно управлять режимом движения, и точно так же мне не хватило регулировки поясничного подпора. Багажник объемом 378 литров мог бы быть и побольше, но пространство на втором ряду никаких нареканий не вызывает. Но главное – как и в случае Atlas Pro, автомобиль радует хорошей согласованностью двигателя и трансмиссии.

Увы, мне не довелось поездить на переднеприводной версии, где стоит классический 6-ступенчатый автомат Aisin (кстати, для многих сам этот факт будет однозначным плюсом), но X70, как и Atlas Pro, отличается очень плавным и при этом энергичным разгоном и с места, и с любой скорости. Правда, ощущения рывка, вдавливающего тебя в спинку сиденья, нет ни в одном из режимов, но стартует автомобиль неплохо и обгоны выполняет без напряжения. И, что важно, коробка 7DCT выполняет все переключения практически незаметно, причем в любых ситуациях – никаких подергиваний и переключений туда-сюда на средних скоростях. Охотно верю, что именно в этом чувствуется облагораживающее, а точнее, демпфирующее влияние гибридной схемы, которая не только добавляет к тяге бензинового турбомотора свои 50 Нм (что ощущается на подъемах и при обгонах), но и помогает экономить горючее.

Как всегда, очень полезными на дальних перегонах оказались интеллектуальный круиз-контроль и комплекс систем контроля полосы движения. Особенно понравилось, что отображаемая на приборном дисплее условная фигурка идущей впереди машины окрашивается в разные цвета в зависимости от дистанции. Машинка будет окрашена в серый, если вы едете по пустой дороге, в синий, если система «зацепилась» за лидера и вы едете на безопасной дистанции, в желтый, если эта дистанция вдруг начнет сокращаться, и в красный, если дело дойдет до экстренного торможения. X70 вообще унаследовал от Atlas Pro неплохой арсенал электронных ассистентов, включающий в себя системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе и управления дальним светом.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что и X50, и X70 оснащаются очень качественной системой кругового видеообзора. Единственное замечание – стоит перед поездкой принудительно включить эту систему, зайти в меню ее настроек (именно настроек системы обзора, а не общих настроек автомобиля) и отключить ее активацию при каждом включении сигнала поворота.

Что в итоге?

Поездка на завод и короткий тест-драйв обоих «новых» кроссоверов подтвердили, что под новым именем скрываются старые знакомые. То есть, ничего изобретать не придется: у них еще есть и потребительская аудитория, и известные покупателю сильные стороны. А дополнительно подчеркнуть привлекательность должна сниженная цена. Осталось лишь донести до публики, что за автомобили им предлагают под новым брендом – а это задача не настолько сложная. Как с ней справятся в Belgee, узнаем по результатам продаж уже в этом году.