За оставление места ДТП с диким животным грозит лишение прав

Россиянам напомнили про ответственность за ДТП с животными. Встретить диких животных на дороге можно круглогодично и повсеместно. Но если в городах ещё крайне редко можно предупреждающий дорожный знак, разве что в пригородной зоне, то за городом на трассах знак «Дикие животные» встречается довольно часто. В Правилах дорожного движения он значится под номером 1.27. Это всегда предупреждение, что нужно быть предельно внимательным и сбавить скорость, потому что в этой местности могут в любой момент появиться животные.

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Бывает и так, что животное внезапно появляется там, где никаких предупреждающих знаков нет. Как избежать столкновения с ним в такой ситуации?

Если в ночное время вы заметили животное на дороге или около неё, лучше всего остановить машину на обочине, выключить фары (яркий свет может испугать зверя) и включить аварийную сигнализацию (сигнал для других водителей). Скорее всего, животное само уйдёт с дороги.

При появлении знака «Дикие животные» ни в коем случае не нужно резко тормозить, тем белее в ночное время или во время дождя, тумана, снегопада. Достаточно сбавить скорость. При появлении животного на дороге не нужно начинать сигналить, мигать фарами, кричать и выходить из машины. Нужно понимать, что все эти действия могут навредить не только зверю, но, возможно, и человеку.

При движении за населенными пунктами, а также если навстречу не едет другой автотранспорт, нужно включать дальний свет. При наличии передних противотуманных фар их можно использовать вместе с ближним или дальним светом. Усиление потока света будет лучше подсветить обочины, рядом с которыми могут находиться дикие животные.

Лобовое стекло должно быть всегда чистым. Это гарантия максимальной обзорности. Ночью особенно важно отсутствие конденсата, который преломляет лучи фар и фонарей, что создаёт риск опасности на дороге.

Животные в опасной ситуации если не проявляют агрессию, то начинают паниковать. Ожидать разумной реакции от него точно не стоит. В такой момент остаётся уповать на реакцию и разум водителя, который должен сделать всё для того, чтобы остановиться или замедлить скорость. Думать, что успеешь проскочить, не стоит. Животное может повести себя непредсказуемо, вплоть до атаки машины, поэтому не должно быть никаких резких маневров со стороны автолюбителя.

Если всё-таки столкновения избежать не удалось, то подходить к раненому животному категорически нельзя, как и покидать место ДТП. Иначе водителю грозит привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, что предусматривает лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.