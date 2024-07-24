Названы главные причины плохой работы кондиционера в автомобиле

Неисправности в системе, а также недостаточное количество фреона или газа, охлаждающего воздух, могут быть причинами плохой работы кондиционера в машине. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

© Газета.Ru

Он отметил, что в случае, если вместо холодного воздуха кондиционер выдает теплый, важно сразу же обратиться на станцию технического обслуживания. Кроме того, по его словам, не стоит забывать про кондиционер и зимой.

«Из-за того что он застаивается, долго не работает, тоже могут появляться неисправности. Так что, если зимой на стекле появляется налет от испарений, можно немного подсушить воздух», — пояснил Хайцеэр.



В жаркую погоду специалист также не советует настраивать кондиционер на слишком низкую температуру, потому что большой перепад температуры в сравнении с уличной может привести к простуде.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов до этого говорил, что «народная» заправка кондиционеров прямо на обочине дорог может быть опасной.