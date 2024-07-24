В 40-е годы большая часть новых автомобилей доставлялась в дилерские центры по реке

До того, как асфальтированные дороги стали многочисленными, доставка автомобилей с заводов осуществлялась в основном по железной дороге и речными судами.

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Для этого использовались так называемые пакетботы или специальные баржи. Пароходная компания Lee Line Steamers из Мемфиса часто доставляла автомобили покупателям на своих пакетботах, а знаменитый буксир Sprague регулярно буксировал баржи, на борту которых находилось до 300 автомобилей.

Эта практика прекратилась в 1920-х годах, но возобновилась после Великой депрессии, когда пароходная компания Greene Line Steamers убрала пассажирские каюты со своих пакетботов Tom Greene и Chris Greene, чтобы заниматься доставкой автомобилей между Цинциннати и Луисвиллем до 1947 года.

После Второй мировой войны производство автомобилей резко возросло, и сразу несколько судоходных компаний активно занялись перевозкой автомобилей по реке вплоть до начала 1950-х годов.

На фотографии сверху — буксир Commercial Tennessean, идущий по Миссисипи в 1949 году со 137 автомобилями Ford, направляющихся в Сент-Луис. Буксир был построен в Сент-Луисе компанией St. Louis Shipbuilding & Steel Company в 1943 году. Он принадлежал компании Commercial Barge Lines, Эвансвилл, Индиана, и приводился в движение двигателями National Superior общей мощностью 800 л.с.

На снимки ниже — буксир Sohio Latonia, спускающийся по каналу Луисвилл и Портленд в 1947 году. На фотографии можно увидеть автомобили Chrysler, Dodge, Hudsons, Buick и другие.