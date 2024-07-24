Седан Honda Civic Si сохранил механику после рестайлинга и «не позеленел»

«Подогретая» четырехдверка изменилась снаружи, плюс улучшено оснащение. Как и прежде, модель доступна с полуторалитровым турбомотором.

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Презентацию стандартных обновленных седана и хэтчбека Honda Civic провели в США в мае. Теперь же пришла очередь модернизированной «заряженной» четырехдверки с приставкой Si. Напомним, такая версия в гамме американской модели присутствует с 1980-х: эта модификация находится на ступеньку ниже по-настоящему злого Civic Type R.

Обычный Civic в Штатах после рестайлинга лишился и турбомотора 1.5 (183 л.с., 240 Нм), и механики. Зато седан и хэтчбек там обзавелись гибридной версией с установкой на основе двухлитрового атмосферника (в других странах гибриды присутствуют давно). А вот «подогретому» Honda Civic Si оставили турбочетверку 1.5: она все так же выдает 203 л.с. и 260 Нм и по-прежнему сочетается исключительно с шестиступенчатой механикой.

При этом в компании заявили, что теперь Civic Si стал еще более драйверским: систему синхронизации оборотов научили делать перегазовку при переключении со 2-й на 1-ю передачу. Теперь она умеет автоматически выполнять перегазовку при всех переключениях на пониженную передачу, синхронизируя обороты двигателя и первичного вала за молниеносные 430 миллисекунд. Кроме того, кузову обновленного Civic Si добавили жесткости, а также перенастроили подвеску.

В плане дизайна программа рестайлинга аналогична стандартной модели. Спортивный седан Civic Si получил новый, более агрессивный передний бампер, радиаторная решетка стала больше. Также появились новые 18-дюймовые колеса, а палитру цветов кузова пополнил оттенок Urban Gray Pearl.

В салоне установили виртуальную приборку (10,25 дюйма) и мультимедийную систему с сервисами Google (как и прежде, Honda Civic Si по умолчанию имеет 9-дюймовый экран). У передних спортивных сидений появился подогрев. Внутри еще есть красные акценты. Наконец, модернизирован комплекс Honda Sensing: в частности, улучшена работа системы автоторможения – она шустрее распознает пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

В продажу обновленный Honda Civic Si поступит в начале августа. Цена уже объявлена – от 29 950 долларов (здесь и далее – без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по актуальному курсу. Стандартный рестайлинговый седан Civic с атмосферником 2.0 (160 л.с., 187 Нм) и вариатором стоит от 24 250 долларов (около 2,1 млн рублей).