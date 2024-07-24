Владелец электрокара Zeekr рассказал, как авто в России может стать «кирпичом»

«Авторевю» перечислило проблемы российских владельцев электрокаров Zeekr. Как пишет «Авторевю», обновляя программное обеспечение машины своими силами, в инженерном меню нельзя нажимать кнопку Open Upgrade. Иначе после нажатия на дисплее высветится картинка сервисного режима.

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В сервисном режиме нельзя ничего настроить, изменить, включить или обновить. Zeekr, как это называют поклонники марки, «окирпичивается». В этом случае помогает только «аппаратный ремонт головного устройства» — нечто вроде глубокой перезагрузки операционной системы.

Ещё одна важная особенность этих автомобилей — необходимость русификации. Этим занимаются специализированные сервисы, а стоит процедура около 100 тысяч рублей. Но после обновления русификация «слетает». Как альтернатива — приложение, что переводит часть интерфейса на ­английский язык.

Между тем, названы китайские бренды, к которым сложно найти автозапчасти. Спойлер: проблемы возникают, если модель редко встречается на российском авторынке.