Как Tesla эволюционировала от скромного стартапа до популярного бренда

История компании Tesla. От мелких неудач до крупнейших побед. Сейчас Tesla во всём мире считается одним из самых популярных производителей электромобилей. Автомобили с буквой T на капоте воспринимаются с таким же почётом, как смартфоны с надкушенным яблоком: может, и не идеальные, зато красивые и статусные. Компания начала свою деятельность в 2003 году и с тех пор прошла долгий путь с многочисленными взлётами и падениями. Илону Маску удалось из скромного стартапа превратить компанию в лидера рынка.

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Tesla до Илона Маска: начало

Компанию Tesla Motors в 2003 году основали два инженера — Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Они планировали создать линейку электромобилей, которая бы смогла полностью вытеснить автомобили с ДВС. Компанию назвали в честь изобретателя сербского происхождения Николы Тесла из-за того, что электромобили получили двигатели с технологией переменного тока. Инженеры искали инвесторов, которые смогли бы помочь в реализации масштабных планов. Самым заметным из них стал Илон Маск, который стал председателем совета директоров.

Маск привнёс в компанию своё амбициозное видение устойчивой энергетики, электромобилей и источников питания. А также свои навыки в правильном маркетинге. Маск быстро сделал так, что о компании заговорили, её стали узнавать.

Эберхард и Тарпеннинг покинули компанию в 2007 году, после чего Маск стал генеральным директором, и в это время компания боролась с финансовыми проблемами.

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Первый автомобиль: важный шаг для всей автоиндустрии

Первой моделью стал Tesla Roadster, который разрабатывался с 2004 по 2008 годы. Автомобиль стал важной вехой для всей индустрии электромобилей. Компания показала всему миру, что электромобили могут быть быстрыми, стильными, эксклюзивными и престижными.

Для первой модели инженеры использовали шасси Lotus Elise. В компактную компоновку они вписали разработанный на заказ электрический силовой агрегат, который предлагал водителям баланс между производительностью и эффективностью. Это был один из первых автомобилей с литийионным аккумулятором. Батарея позволяла проехать до 322 км на одном заряде. А разгон до «сотни» занимал всего 4,1 секунды. И это было даже быстрее, чем ста достигали многие суперкары с ДВС того времени.

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Tesla Model S и Model X: трендсеттеры мирового автопрома

Седан Model S и кроссовер Model X позволили Tesla выйти на первый план в сегменте электромобилей. Model S появилась на рынке в 2012 году. Седан предлагал покупателям сочетание практичности, производительности и комфорта. По сегодняшним меркам характеристики базовой версии были скромными: на одной зарядке электромобиль проезжал 426 км. Model S отличался минималистичным дизайном интерьера и большим портретным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Сейчас этот тренд переняли большинство EV-производителей.

Кроссовер Model X вышел на рынок в 2015 году. Это произошло примерно в то же время, когда внедорожники и кроссоверы у всех производителей принимали более стандартизированные формы. На их фоне Model X с дверьми в стиле «крыльев сокола» и передовыми системами безопасности заметно выделялся. Это привлекло статусных клиентов, которые хотели получить что-то просторное, безопасное и быстрое.

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Model 3: полноценная замена ДВС

В 2017 году на рынке появилась Model 3 — автомобиль, который наконец-то стал полноценной заменой машинам с ДВС. Он был сравнительно недорогим из-за массового производства. Критики считали эту задачу невыполнимой, но Tesla успешно вывела Model 3 на рынок, получив более 400 тыс. предварительных заказов всего через несколько недель после анонса серийной версии.

Model Y: рекорды популярности

Tesla выпустила Model Y в качестве альтернативы Model 3 в виде кроссовера. Модель появилась в 2020 году. Базовая версия Model Y на 75% схожа с Model 3. Это помогло бренду сдержать цену на новый кроссовер на очень конкурентной отметке. В результате электрический SUV быстро поднялся на вершину мировых чартов продаж электромобилей.

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Новые проекты Tesla: неудачи и провалы

Когда весь мир уже понял, что электромобили рано или поздно полностью заменят ДВС, а одним из лидеров сегмента будет оставаться Tesla, компания решила выпустить несколько имиджевых продуктов. Ими стали пикап Cybertruck и тягач Semi. Две модели демонстрируют передовые технологии и дизайн бренда, однако они очень далеки от совершенства. Нестандартный подход, удивительные опции и множество огрехов привели к тому, что ни Cybertruck, ни Semi нельзя назвать успешными проектами Tesla.

Поклонники марки возлагают надежды на бюджетную Model 2 и новый Roadster. Маск намекнул, что оба этих продукта могут появиться в 2026 году. Однако за последние годы Маска часто ловили на том, что его анонсы редко сходятся с реальностью. Например, Cybertruck покупатели ждали около пяти лет. Похожая история и с тягачом Semi: первые поставки состоялись спустя пять лет после презентации.

Tesla анонсировала доступный электромобиль, который должен стоить около 25 тыс. долларов. Затем производитель отказался от этой идеи, направив свои силы на создание роботизированного такси. Пока неясно, прекратились ли работы над доступным электромобилем, который когда-то должен был называться Model 2, но, судя по сообщениям, совершенно новая платформа ляжет в основу грядущего Robotaxi.

Второе поколение Roadster Маск анонсировал ещё в 2017 году. На тот момент планировалось, что запуск модели состоится в 2020 году. Наступившая пандемия COVID-19 в начале 2020 года окончательно сорвала эти планы. В итоге в 2020 году выпуск Roadster был перенесён на 2021 год, поскольку другие проекты Tesla стали более приоритетными. В 2021 году Маск заявил, что проблемы с цепочкой поставок отодвигают выпуск Roadster на 2023 год. Весной прошлого года Маск объявил, что проектирование и дизайн автомобиля уже почти готовы, а запуск состоится в 2024 году. Уже в этом году Маск заявил, что презентация намечена на конец 2024 года.