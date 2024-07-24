Эксперт объяснил, как распознать поддельную запчасть

Эксперт Колесников: отличить поддельную запчасть почти невозможно. Глава АО «Кордиант» Вадим Володин недавно отметил, что сегодня 17% представленных на российском рынке автокомпонентов — это контрафакт, а в сегменте онлайн-продаж доля подделок может достигать 25%. Как рассказал редакции Quto директор автомагазина «Кореяна» Антон Колесников, на самом деле ситуация даже хуже, чем считает глава шинной компании.

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Как много сейчас подделок?

Как отмечает собеседник редакции, это точно больше, чем 17%! Правда, процент контрафактных деталей постоянно меняется: в одной поставке могут оказаться почти сплошь качественные запчасти, а в другой придётся вернуть поставщику половину позиций.

Полгода назад аналитическое агентство Gruzdev-Analyze, опросив 1800 профессиональных участников рынка из 35 городах России, сделал такой вывод: в 23% автосервисов хоть раз, но попадали поддельные запчасти. Но этим данным, уверен эксперт, тоже нельзя доверять.

«И это тоже весьма спорная статистика… Пока деталь дойдёт непосредственно до мастера из автосервиса, откровенный контрафакт наверняка отбракуют продавцы запчастей. Плюс механик может не заметить, что ему выдали подделку», — считает Колесников.



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Какие запчасти подделывают чаще?

«Абсолютно все! Например, я считал, что купить поддельный ступичный подшипник одной известной фирмы для корейских автомобилей невозможно. Но недавно пришла огромная партия откровенно ''левых'' ступичных», — делится директор автомагазина.



Элементы подвески, свечи зажигания, различные фильтры и приводные ремни — список того, что копируют китайские заводики, можно продолжать бесконечно. Даже довольно технологичные продукты (например, комплект цепи ГРМ) сейчас нужно выбирать очень вдумчиво.

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Как отличить подделку?

«Я считаю, что это невозможно! Как отличаем контрафакт мы. Берём каждую коробочку из новой поставки, рядом кладём аналогичную позицию из своих запасов, а затем начинаем сравнивать. Сравниваем качество коробки, шрифты, наклейки, голограммы…», — отметил Колесников.



По словам собеседника редакции, с недавнего времени производители подделок научились копировать оригинальную упаковку на самом высоком уровне. Доходит до смешного: в некоторых случаях контрафакт оформлен даже более качественно, чем оригинальный продукт.

Советы вроде «изучите качество полиграфии, сравните шрифты, рассмотрите голограмму» эксперт считает устаревшими: изделия сомнительного происхождения тщательно мимикрируют под продукцию именитых компаний. Но сколько прослужит такая копия, не знает никто...

Где покупать запчасти, чтобы не нарваться на подделку?

«Я однозначно рекомендую избегать маркетплейсов. За одним исключением: только если товар через верифицированный аккаунт продаёт производитель или дистрибьютор. Например, по такой схеме можно покупать отечественные масла», — даёт совет Колесников.



В оффлайн-магазинах шанс купить копию вместо оригинала будет выше, только если сотрудники торговой точки занимаются отсевом подделок. А купив деталь, попросите мастера внимательно осмотреть её перед установкой: опытный взгляд механика особенно ценен!