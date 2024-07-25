Эксперт "ЗР" раскрыл основные "болячки" седьмого Volkswagen Golf

Эксперт журнала "За рулём" Илья Хлебушкин проанализировал основные недостатки Volkswagen Golf седьмого поколения, выпускавшегося с 2012 по 2020 годы. Модель примечательна тем, что построена на корпоративной платформе MQB.

Кузов

Кузов седьмого "Гольфа" показывает отличную сопротивляемость коррозии, если только не был участником ДТП - спасибо двухсторонней гальванизации и заводской обработке воском скрытых полостей. Остекление же быстро стирается, слишком рано - после 5-8 лет - сдаются уплотнители задних дверей, плохо переживает пыль, влагу и грязь механизм выезда камеры заднего вида, спрятанной в задней шильдике.

Салон

Фото: Пресс-служба Volkswagen

По качеству салона вопросов почти нет: глюки мультимедиа устраняются перепрошивкой, 100-130 тысяч живёт привод управления климат-системой - меняется в сборе и относительно доступен, а вот если ошибку словит приборная панель, то просто так поменять её не получится из-за мультиплексной защиты бортовой сети.

Двигатели

Турбомоторы 1.2 и 1.4 семейства EA211 держатся до 280 тысяч км, главное - согласно регламенту менять ремень ГРМ и заправлять АИ-95. После 120-150 тысяч могут залечь кольца, что приведёт к угару масла, в группе риска - топливный насос высокого давления, катушки зажигания и форсунки.

В ЕА211 также входит атмосферник 1.6 литра с ресурсом более 300 тысяч км. Он также может "заболеть" масложором, к 100 тысячам начинают барахлит регулятор холостого хода и форсунки.

Примерно столько же "ходят" турбомоторы 1.8 и 2.0 литра семейства EA888. После 100-120 тысяч км способен отказать регулятор давления наддува, в системе смазки может подвести свой регулятор - двухступенчатого масляного насоса. А в системе вентиляции картера - маслолоотделитель и PCV-клапан.

Турбодизели 1.6 и 2.0 (ЕА288) имеют ресурс более 350 тысяч км. После 150 тысяч км может подклинивать клапан EGR, забиться сажевый фильтр.

Коробки передач

Механические коробки, доступные на седьмом "Гольфе", страдают от хлипкого дифференциала, не очень долговечных подшипников, муфты синхронизаторов и вилки механизма переключения передач.

Шести- и семиступенчатые DSG могут прослужить до 300 тысяч км. Также для Volkswagen Golf доступен классический шестиступенчатый гидроавтомат Aisin Warner TF-61SN с ресурсом не менее 250 тысяч км.

Шасси и привод

В системе полного привода 4Motion выходит из строя масляный насос из-за отсутствия фильтра, поэтому менять масло и чистить сетку рекомендовано каждые 20-30 тысяч км. Также у полноприводных версий раньше из строя выходят ступичные подшипники.

Эксперт Хлебушкин напомнил, что при износе интегрированных втулок придется покупать весь фирменный стабилизатор в сборе, с возрастом из-за разрушений в проводки начинается проблемы с ЭУР.

Таким образом, резюмировал эксперт, Golf - неплохой автомобиль для покупки в подержанном виде предоставляет широту поиска, так как кузов долговечен, а провальных моторов и коробок у модели седьмого поколения нет.