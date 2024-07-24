Эксперт объяснил, что может сломаться в автомобиле, если сильно хлопнуть дверью

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов рассказал "Российской газете" о том, что можно сломаться в автомобиле, если сильно хлопнуть дверью.

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"В первую очередь, это может негативно отразиться на механизме замка двери. Наиболее частый сценарий - это поломка или деформация защелки, что впоследствии затруднит закрытие или открытие двери.

Сильный удар нередко способствует повреждению механизма блокировки, а также троса или тяги (они соединяют ручку двери с защелкой).

Во-вторых, пострадать могут детали обшивки двери - например, оторваться могут уплотнители, которые обеспечивают герметичность двери. Треснуть, деформироваться или даже отломиться способны пластиковые детали обшивки.

В-третьих, вред от сильного хлопанья дверью может быть нанесен и электронике автомобиля. В частности, могут быть перебиты или повреждены провода, проходящие через дверь, а также датчики, установленные в двери (например, датчик освещения).

Таким образом, рекомендую всегда аккуратно закрывать дверь автомобиля. Периодически проверять состояние замков и деталей обшивки двери и обратиться к специалистам на сервис в случае обнаружения тех или иных неисправностей", - отметил специалист.

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