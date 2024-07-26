Названы самые продаваемые премиум-авто с пробегом в России

Эксперты "Авито Авто" проанализировали продажи автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет в России. Оказалось, что во втором квартале 2024 года продажи практически не изменились - в сравнении и с аналогичным периодом 2023 года, и с первым кварталом 2024 года. Средняя цена автомобиля этой категории составила 7 449 000 рублей, рассказали эксперты "Российской газете".

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По данным "Авито Авто", самым продаваемым автомобилем премиум-класса во втором квартале 2024 года стал китайский электрокроссовер Voyah Free: его доля в продажах составила 4,83%. На втором месте - среднеразмерный немецкий кроссовер BMW X5 с долей 4,8%. Третью строку занял Zeekr 001, доля которого в продажах составила 4,29%. Четвертое и пятое места заняли модели BMW - 5 серия и X6 с 3,78% и 3,39% соответственно. Также в топ-10 вошли BMW X7, Mercedes-Benz E-класс, Lexus RX, BMW 3 серии и Mercedes-Benz G-класс AMG.

Лидером по приросту продаж стал китайский Zeekr 001: год к году его продажи выросли в 3,3 раза. За квартал наиболее существенно увеличились продажи Mercedes-Benz G-класс AMG - на 22,8%.

Самой бюджетной моделью в топ-10 стала BMW 3 серии: ее средняя цена составила 4 350 000 рублей. Самым дорогим авто стал Mercedes-Benz G-класс AMG, чья цена - 28 500 000 рублей.