Karma анонсировала два роскошных автомобиля

Марка Karma выпустит две новинки. Karma Automotive — наследница обанкротившегося Fisker — объявила о воскрешении в новом статусе производителя электрокаров класса ультра-люкс в прошлом году. На мероприятии The Quail, Motorsports Gathering, которое откроется 16 августа в Калифорнии, она привезет две новинки — шоу-кар GT-UV и еще одну загадочную модель, о которой пока ничего не известно.

© Motor.ru

Karma GT-UV, который показали на паре тизеров, оформлен согласно новому дизайнерскому языку марки под названием Comet Line. Судя по изображениям, это будет кроссовер (на это указывает и индекс UV — Utility Vehicle) с плавными линиями кузова и широким лобовым стеклом, похожий на Lucid Gravity.

© Karma

Спереди видны фары с полосой «ресничек», напоминающие оные у Hyundai Ioniq 6. По центру расположена подсвеченная надпись Karma, а сверху, под стеклом, — две полосы. Подобный мотив, вместе с оптикой рисующий на передке перекрестие, применили на 1200-сильном суперкупе Kaveya, показанном в ноябре прошлого года.

Американская Karma Automotive — преемница разорившегося Fisker Automotive, активы которого в 2014 году приобрела китайская Wanxiang Group. В этом году Karma отмечает 10-летний юбилей.

В новую линейку, помимо флагманского Kaveya, входит 590-сильный электроседан Gyesera, а также гибрид Revero — переосмысление Fisker Karma. Возможно, слегка обновленный вариант Revero и станет второй новинкой, которую покажут в августе, так как его премьера как раз была запланирована на третий квартал 2024 года.