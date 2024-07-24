Форма сидений оказывает влияние на здоровье водителя и пассажиров

Врач объяснил, как автокресла влияют на здоровье человека за рулём. Врач-травматолог-ортопед медицинского центра «СМ-Клиника» Алишер Зохиров рассказал Авто Mail, какое кресло можно назвать правильным для водителя и его пассажиров.

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Врач особенно подчеркнул, что сиденья в автомобиле влияют не только на здоровье человека, но и отвечают за его безопасность. При коротких поездках дискомфорт от сидения в машине могут ощущать только люди с определёнными проблемами спины или позвоночника, а длинные расстояния становятся лакмусовой бумажкой для многих. Боли, ломота или слабость в мышцах разных групп, в шее, плечах, пояснице, судороги в нижних конечностях, головные боли и многое другое вдруг начинают беспокоить тех, кто длительное время находился в пути на машине.

Специалист объясняет: форма сиденья оказывает давление на ноги, спину, тазовую область, что отражается на циркуляции крови в нижней части тела, а также появлении дискомфорта. При регулировке кресла нужно учитывать физиологические особенности водителя — рост, вес, телосложение.

Наклон спинки сиденья может варьироваться от 75° до 90° в зависимости от длительности нахождения за рулем. Подголовник необходимо настроить параллельно затылку. Свободного пространства между поясницей и спинкой кресла не должно быть. Высоту нужно отрегулировать таким образом, чтобы бедра не находились ниже коленей.

Идеально, если подголовники кресел регулируются, тогда их можно настроить по высоте и углу наклона с учётом индивидуальных особенностей человека. Но есть минус — как правило, у таких подголовников очень сложная настройка. Так называемые интегрированные подголовники дают хорошую боковую поддержку. Из-за отсутствия регулировки не может быть правильной поддержки шеи и головы, что, в первую очередь, создаёт риск травм при ДТП, а также вызывает физический дискомфорт.

Что касается ширины кресла, то оптимальным будет вариант, соответствующий ширине тела водителя и пассажира. Но важно помнить, что слишком широкие сиденья не обеспечат достаточную боковую поддержку. Боковая поддержка необходима для удержания тела в правильном положении при поворотах и маневрах для снижения нагрузки на мышцы и позвоночник. Слишком жесткие или высокие валики поддержки вызывают дискомфорт при длительных поездках.

Слишком короткая длина подушки сиденья негативно отражается на состоянии ног, прежде всего, на кровообращении. Но и слишком длинная сдавливает подколенные области, что вызывает сильные отёки, онемения и нарушение кровообращения. Оптимальная по длине подушка должна поддерживать бедра до колен, не оказывая давления на подколенные области. Между краем подушки и подколенной областью должно быть расстояние примерно в 2−3 пальца. Кроме того, подушка должна равномерно распределять вес тела и не вызывать никакого дискомфорта.

Таким образом, кресла в машине должны быть с регулируемыми подголовниками, умеренной боковой поддержкой и подушкой оптимальной длины, резюмировал специалист.