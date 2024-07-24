Изучаем УАЗ Patriot с пробегом: меняем кузов с рамой целиком

Patriot появился давно и будет с нами еще долго – таков путь УАЗов. История модели началась еще в 80-е и явно не закончится в ближайшее время. Если он вам не нравится, то это нормально: он был сделан как машина не для всех, и сделать его обычной легковушкой так и не получилось. Как быть, если он очень нравится? Попробуем разобраться. К слову, в этом рассказе очень многое совпадает с историей Land Rover Discovery. Ну а в обстоятельном разговоре об УАЗ Patriot начнем, как всегда, с кузова, салона и электрики, оставив подвески, моторы и коробки передач для второй части материала.

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Техника

К 80-м годам УАЗ-469 родом из 60-х уже считался устаревшим, и Министерство обороны СССР и МВД, основные заказчики этих машин, хотели получить машину с закрытым кузовом и нормальным салоном. А заодно более технологичную, поскольку 469 был разработан для сборки на стапеле, под ручную сварку, салона не имел, и его штатный кузов был открытым. Так родился проект с индексом 3160. Дизайн разработали на ВАЗе, там же изготовили оснастку для штамповки кузовных деталей – на УАЗе такие крупные и сложные панели делать не решились. Если вы чувствуете общность в дизайне с 2110, то вам не кажется: рисовали проект те же люди, в частности, Владимир Эрастович Степанов.

В серию машина двигалась неспешно. К 1993 году представили предсерийный экземпляр, а на конвейер модель встала в 1997 году. Кузов был уже похож на Patriot, но в основе была рама от старого 469 с колесной базой в 2400 мм, да и мосты с колеей в 1445 мм от него же. В сравнении с 469 база выросла на пару сантиметров за счет установки пружинной подвески. Высокий кузов плохо смотрелся на коротком шасси и с узкими мостами. Мотор УМЗ сделали новый объемом 2,9 литра, да и ЗМЗ стал поставлять на УАЗ моторы нового семейства 406/409.

В 1996 году в серию пошел УАЗ 3153 с колесной базой в 2760 мм. У него был растянутый кузов от 469, но под ним скрывалась пружинная подвеска и удлиненная рама, а также мотор УМЗ 4218.

В 1999 году в серию пошел УАЗ 3159 Барс. У него уже был мотор ЗМЗ-409, а также мосты с колеей 1600 мм. Старую раму просто удлинили вставкой, как и кузов от УАЗ-469. Но эта рама, подвески и двигатель больше подошли следующей машине.

В 2000 году выпустили УАЗ-3162 Симбир. В основном он комплектовался двигателем УМЗ-42110, но встречался и вариант с ЗМЗ-409. Его внешне уже можно перепутать с Patriot.

В 2002 году Северсталь, собственник Ульяновского автозавода, выкупила 75 процентов акций ЗМЗ. С этого момента основным двигателем на УАЗ стали моторы ЗМЗ 409. В этом же году Симбир стал комплектоваться мостами Спайсер с колеей 1600 мм.

И, наконец, в 2003 году была представлена модифицированная версия – УАЗ-3163 Patriot. Именно она выпускается и поныне с многочисленными модификациями. Основные отличия от 3162 заключаются в изменении внешности и салона, улучшенной окраске и интегрированных расширителях, поскольку машина комплектуется только мостами с колеей 1600 мм. Также у нее новая тормозная система и элементы трансмиссии и рулевого управления. Другими словами, это полноценный «рестайлинг». Машина изначально предлагалась как более комфортная и дорогая – со штатным гидроусилителем, сиденьями корейского производства и индийской коробкой передач.

Хронология

Август 2003 года. На выставке MIMS в Москве представлена версия УАЗ-3163 Patriot. Кузов длиннобазный и с широкой колеей, с заводскими расширителями. На роль основного двигателя предполагался ЗМЗ-409 объемом 2,9 литра и мощностью 128-143 л.с. В качестве альтернативы предлагался дизельный ЗМЗ-514.32 на 2,3 литра и 113 л.с.

Август 2005 года. Началось серийное производство Patriot. Моторы – бензиновые ЗМЗ 409-06 на 2,9 литра мощностью 135 л.с. и ЗМЗ-409-051 на 150 л.с., а также дизельный ЗМЗ-514-32 на 2,3 литра 114 л.с. Коробка передач – ручная 5-ступенчатая от Dymos. Полный привод – подключаемый, с двухступенчатой раздаточной коробкой. Тормоза – дисковые впереди и барабанные сзади, с вакуумным усилителем. Рулевое управление – с гидроусилителем.

Январь 2007 года. У моторов ЗМЗ появился новый блок управления Микас 11 – он герметичен, и у него есть иммобилайзер. Также появилась система ABS производства Bosch, в максимальной комплектации она входила в стандартное оснащение. Улучшены тормоза, шумоизоляция, доработан салон. Передние кресла – от SsangYong, задний диван – с раздельной регулировкой спинок по углу наклона.

Сентябрь 2007 года. Машины получили рулевое управление производства Delphi. Насос ГУР, шланги, редуктор и травмобезопасный вал рулевого колеса – также иностранного производства. Сервисный интервал увеличен с 4000 км до типовых 10 000 км.

Январь 2008 года. В числе опций машины с этого года получили кондиционер. Изменена система охлаждения двигателя. Новая система управления двигателем ЗМЗ с поддержкой Евро-3 получила электронную педаль газа. Появились версии с итальянским дизелем Iveco F1A на 2,3 литра и 116 л.с. Убрали хабы выключения переднего моста. Немного улучшен кузов.

Январь 2009 года. Устранены течи топлива, улучшена проводка. В числе опций появились кожаный салон, центральный замок с дистанционным управлением, парктроник, электролюк.

Июнь 2010 года. Выпущена укороченная версия Патриот Спорт с колесной базой, как у Симбира, и короткой рамой. У модели короткие задние двери и уменьшенный багажник, а также уменьшенная на 50 кг снаряженная масса.

Май 2012 года. Представлена рестайлинговая версия УАЗ Patriot. Теперь название чаще пишется кириллицей. У машины новая светотехника, в салоне – новая передняя панель с новыми рулем, приборной панелью и мультимедийной системой. Климатическая система тоже полностью новая производства Sanden. Значительно изменены комплектации.

Январь 2013 года. Раздаточная коробка от Dymos стала стандартным оснащением машины. У нее электрическое управление, и она значительно тише. В середине года машины получили еще одно обновление салона. Кнопки управления стеклоподъемниками расположились на двери, по центру салона появился бокс-подлокотник, обновили подрулевые переключатели. Моторы ЗМЗ модернизированы и стали соответствовать Евро-4, но получили проблемную однорядную цепь.

Февраль 2014 года. Кузова стали окрашивать на линии катафорезного грунтования, что значительно повысило коррозийную стойкость. Сиденья заменили на отечественные. У машины новая ABS от Bosch, новая электроника.

Лето 2014 года. Гидроусилитель руля тоже теперь тоже производства Bosch.

Январь 2016 года. Машина получила обновление внешности. Появились фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, передние парктроники, система климат-контроля, рулевая колонка с регулировкой по вылету, новый мультифункциональный руль. Из других важных изменений – единый топливный бак вместо двух и опциональная задняя блокировка. Дизель Iveco исчез из числа опций, хотя фактически его перестали ставить раньше.

Январь 2017 года. Новые моторы ЗМЗ Pro. Это модернизация линейки ЗМЗ-409 с целью повышения качества: цепи снова заменили на двухрядные, применили новые блоки управления двигателем и внедрили еще много мелких изменений.

Январь 2018 года. Появилась новая раздаточная коробка Divgi-TTS индийского производства, конструктивно она мало отличается от корейской Dymos. Но на базовую версию Patriot снова вернулась раздаточная коробка УАЗ с двумя рычагами.

Январь 2019 года. УАЗ получил 6-ступенчатую АКП производства Punch Powertrain – фактически, бывшего европейского отделения GM, которое выпускает этот автомат с индексом 6L50. Товарные машины с АКП появились в августе этого года.

Середина 2022 года. Поставки АКП прекратились, как и поставки целого ряда комплектующих. Машины в комплектации Евро-2 с отечественной МКП и раздаточными коробками регулярно появляются в прайс-листе производителя.

Кузов

Внешние панели

К машинам марки УАЗ обычные автомобильные критерии подходят слабо. Так что и в случае с Патриотом вы можете забыть об обычных методах оценки состояния кузова. Экземпляры старше 2014 года в нормальном состоянии – это скорее коллекционная техника, а что касается десятилетних и более молодых машин, то нужно помнить, что УАЗ стареет быстро даже при всей его ремонтопригодности. Потому потеки ржавчины с петель задней двери и с ответной части замка в проемах боковых дверей – это мелочи жизни, как и сколы рамки лобового стекла и капота. Отошедший уплотнитель расширителей арок – тоже сущая мелочь: возможно, он такой с завода. Придираться к состоянию ЛКП можно только у машин возрастом до 5 лет – у них есть смысл осмотреть кузов на предмет сколов краски, коррозии кромок дверей, состояния видимых швов в проемах, зазоров. И если все сильно не в порядке – например, в щели между кузовными элементами влезает не мизинец, а большой палец – то можно начать немного переживать.

Впрочем, большую часть уазоводов это все не интересует, они в первую очередь убедятся в том, что машина не лифтована, а рама залита антикором и замазана антигравием, как и днище кузова. Благо подъемник для этого не нужен. Опытные владельцы сразу же проверяют, насколько хорошо открываются и закрываются двери – просто как признак отсутствия проблем с геометрией рамы и кузова. При желании можно оценить вид и толщину ЛКП, но в целом это бесперспективно: если вам нужна машина с идеальным заводским ЛКП, то тут такое случается нечасто. Новые машины могут легко щеголять сколами и царапинами, а вот перекрашенные фанатами слегка тюнингованные экземпляры порадуют внешним видом, но не толщиной краски.

При отсутствии явных следов коррозии рекомендую внимательно осмотреть крылья под накладками, особенно на стыке с порогом и бампером, обратить внимание на низы дверей и внимательно изучить проемы дверей и лючок бензобака. На задней двери в основном страдает зона за запасным колесом. Обратите внимание на подтеки в районе расположения зеркал заднего вида: сами зеркала царапают панели дверей в нижней части, а на стыке уплотнителя и треугольного углубления скапливается грязь и появляется коррозия. На рамке лобового стекла и на задней двери коррозия в основном таится в углублении у самого стекла.

Причем на задней двери ржавчина на удивление быстротечна, и при минимальных видимых повреждениях расчистка обернется сквозной дырой. Пороги под накладками тоже успешно подгнивают, благо на УАЗе для их осмотра не нужен подъемник, достаточного хорошего фонаря. А на машинах до рестайлинга порог открыт и обычно уже отсутствует, либо на его место вварена профильная труба.

Но не удивляйтесь, если старый Патриот щеголяет почти идеальным кузовом, ведь новый кузов с завода стоит около 360 тысяч рублей. Да, новый окрашенный кузов с новым VIN – заказ можно сделать у любого дилера. Конечно, поставить его и собрать машину заново стоит тоже немало, но в любом случае это будет проще и дешевле, чем сваривать «четверти» и ноускаты.

Снизу

Кузов установлен на раме. Она тут мало отличается от типовой рамы УАЗ-469 под пружинную подвеску, разве что небольшой вставкой, а еще у свежих машин иные кронштейны под бак и навесное оборудование. Кстати, еще у машин выпуска с 2018 года наконец нет номера рамы перед задним колесом. То есть, сгнивать нечему, и рама у них – это просто запчасть, пусть и самая большая, ценой аж в 110 тысяч рублей. Кстати, номерная рама до 2006 года и вовсе стоит 62 тысячи – тоже новая из магазина. В общем, сквозная коррозия рамы – это не катастрофа, а рабочий момент. Ну, если только вы не покупаете машину за 200 тысяч и не экономите при этом каждую копейку.

Тем более что гнить рама любит, особенно изнутри в задней своей части. И следы масла из всех отверстий рамы – это хорошо, ведь это признак того, что применялся старый проверенный способ ее консервации – нигрол с отработкой плюс пластилин. И есть шансы, что внутри ржавчины либо нет, либо она пропитана маслом настолько, что не развивается дальше. Но в целом рама на Patriot слабовата, и потому стоит уделить время проверке ее трещинок и складочек, состоянию сварных швов всех кронштейнов и накладок. Особенно если на раме есть следы грязи и видно, что машина частенько выбиралась с асфальта.

Кузов снизу тоже нужно осмотреть, потому что герметичность у него весьма условная, а конструкция, как мы помним, из восьмидесятых. Так что прогнившие полы и ржавые в труху внутренние брызговики моторного отсека под передними крыльями – скорее правило, чем исключение. И в багажник стоит заглянуть, кузов сзади протекает ничуть не хуже, так что полы страдают и там. Если двери установлены пластиковые, то полов почти наверняка нет: такие двери принципиально не обеспечивают герметичность стыка дверей и проемов, и на момент замены кузов наверняка был не в лучшем состоянии. В общем, с магнитом, эндоскопом и молотком стоит залезть во все уголки днища кузова, обстучать раму и все подозрительные (или просто все) места. Гниет металл быстро и с двух сторон, высокое расположение полов их мало спасает, как и намазанные поверх грязи с ржавчиной слои «антикора» у деревенских машин.

Впрочем, если перед вами машина старше 2014 года, то лучше вспомните, что новый кузов целиком стоит копейки, и его проще заменить. Искать самый целый из гнилых смысла попросту нет. Оригинальные кузовные детали тоже копеечные: новая задняя дверь стоит 20 тысяч, порог в сборе – 4500, боковые двери – по 14 тысяч, капот – столько же, брызговик крыла – еще 15. Ни одной детали дороже 22 тысяч рублей я не нашел: столько стоит панель крыши под люк. В общем, если при осмотре машины вы видите, что детали не меняют, даже когда в них уже есть дыры, то в машину не вкладываются принципиально, и это плохой признак.

Оборудование кузова

Это отечественная машина, в которой применено много иностранных агрегатов, и потому УАЗ Патриот – это совершенно немыслимый коктейль из надежных и не очень деталей, которые как-то взаимодействуют друг с другом. Благо большую их часть можно не слишком дорого купить новыми. Как мы уже знаем, обычные критерии качества к машинам УАЗ не подходят, даже к Патриоту. У него нет нормального исправного состояния – он просто или на ходу, или нет, а «исправность» определяется тем, с какими неудобствами, помимо тех, что заложены производителем, вы готовы смириться.

Для водителя УАЗа сбои магнитолы, тугие замки, глючащие приборы, неравномерность работы двигателя, посторонние шумы в салоне и текущие баки и бачки – это, в общем-то, мелочи, которые он либо устраняет одной левой, не обращаясь в сервис, либо не устраняет, потому что давно с ними смирился. Он не очень думает о качестве гофр и патрубков, потому что покупает их не по каталогу, а просто ищет детали, которые просто максимально подходят его машине. Если тормоза тормозят, мотор не перегревается и тянет, двери закрываются, а вибрации с шумами позволяют разговаривать и не стучать зубами, то машина считается исправной и годной к эксплуатации. Читая бортжурналы владельцев, где постоянно мелькают болгарки, наборы крепежа из нержавейки и самовырезанные прокладки, я убедился в том, что, по мнению владельцев, у Патриотов ничего особенно не ломается, кроме глубоко неважных элементов. А мелкие поломки легко устраняются деньгами. Например, новая фара стоит 15 тысяч рублей, а фонарь – 7, стекло доступно отдельно за 3 тысячи. Повторитель поворота на крыле стоит 72 рубля (не тысячи, просто рубля).

А если серьезно, то все часто ломается и в основном так же легко чинится, но основная масса проблем оборудования связана с низким качеством проводки и неоптимальной схемой питания.

Салон

На фотографиях салон у Патриота выглядит лучше, чем в реальности. Вживую жесткий пластик с фактурой детского пластикового чемодана в царапинах смотрится хуже, а качество подгонки панелей говорит о том, что разрабатывали это все не мудрые системы автоматизированного проектирования, а ленивые руки людей. Впрочем, условный комфорт присутствует, особенно у машин после 2012 года, когда панель сменили в первый раз. По шумоизоляции и эргономике автомобилю далеко до иномарок двухтысячных годов, но и от классической советской техники он ушел так же далеко.

С поломками в интерьере дела обстоят так же, как с прочим оборудованием: вроде и явных проколов нет, но течи печек, поломки обшивок, слабые кнопки, заедающие приводы и корродирующие тросики присутствуют и требуют неустанной заботы уже у машин возрастом от пары лет. Даже на новых автомобилях может банально не хватать болта в креплении обшивки, могут не работать концевики дверей, а вентилятор отопителя может умереть сразу после выезда из салона – тут как повезет.

Кстати, до установки иностранного блока климата отопление было далеко не самым выдающимся. Ну и течи радиаторов – это очень распространенная беда.

Электрика

Электрика сделана, как на английских и советских машинах. То есть, по остаточному признаку, кондовыми деталями, но крайне некачественно, без герметизации и с прокладкой «как повезет». В итоге короткие замыкания, перетертые провода, зазеленевшие колодки и сбои всего на свете случаются часто. Отремонтировать все это, конечно же, не проблема, но схему основных потребителей лучше выучить наизусть.

Промежуточный итог

УАЗ Patriot – это все еще очень советская машина. Не сравнивайте его даже с ВАЗами, которые очень далеко ушли по качеству и обслуживанию от карикатурного образа машины из СССР. УАЗ все еще мыслит сложными категориями затрат на разработку и внедрение, упорно не хочет менять «хорошее» на лучшее и, судя по всему, думает, что иномарок не существует. Во всяком случае с общечеловеческими ценностями создатели этой машины знакомы разве что по пересказам в журналах. Но есть и плюсы: сделано все, чтобы машину можно было починить, запчасти имеются в продаже, цена на них невысокая, качество основных комплектующих приемлемое, и если помимо рук при ремонте приложить голову, то можно сделать лучше, чем на заводе. Но не каждый современный автомобилист готов на такое идти. Люди, которые так мыслят и делают, еще есть, но их становится все меньше. Ну а для тех, кто готов идти до конца в стремлении купить УАЗ Patriot, мы можем предложить вторую часть материала, где поговорим об основной технике: подвесках, моторах и коробках передач.