Хороший дизель, АКП, полный привод — европейский премиум по цене RAV4

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать подержанный BMW X3 второго поколения.

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Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLK, Volvo XC60, Infiniti QX50 в возрасте 10-12 лет продаются по той же цене, что и массовый кроссовер Toyota RAV4 сравнимого возраста, отмечает в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. И называет причину этого: среди европейского премиума с пробегом не найдешь машин с хлипкой подвеской или подверженном рже кузовом, однако по моторам есть вопросики. Но машины-то хорошие! Почему бы не изучить все подводные камни и выбрать вместо заурядного «рафика» что-то, о чем давно мечтал – скажем, BMW X3 второго поколения.

Цена 10-летних машин лежит в диапазоне 1,9-3,0 млн рублей – недешево... Но в коробке можно быть уверенным: единый для всех версий гидроавтомат ZF 8HP (для дизелей – усиленный) запросто прослужит до 300 тысяч км. А вот моторы – до 100 тысяч км все они превосходны, а потом начинаются проблемы. Мнение специалиста Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»: – С моторами все сложно. Атмосферных двигателей нет. Базовый турбированный агрегат 2.0 семейства N20 (184 или 245 л.с.) – скопище слабых мест с прискорбным ресурсом порядка 220 тысяч км.

Многие двигатели «ловят клин» из-за недостаточно эффективной системы смазки. Слабые приводные цепи и водяная помпа. Младший дизель N47 2.0 (190 л.с.) также признан неудачным, да и до 250 тысяч км доживает с трудом, что для дизеля очень странно. После 2014 года ему на смену пришел двигатель B47 2.0 – тоже хлопотный, но более ресурсный. Старший N57 3.0 (249 л.с.) намного лучше: до 200 тысяч км пробега обычно не ломается.

Подвести может демпфер коленвала, да клапан EGR нужно периодически чистить – иначе откажут вихревые заслонки. Если же сравнивать расходы на содержание, то N57 после 150 тысяч км пробега будет проигрывать бензиновым двигателям. Хотя вообще все запчасти для BMW недешевы, да и стоимость ремонта кусается. Как, впрочем, у любого немецкого «премиума».

Теперь вы знаете об этом «баварце» чуть больше и сможете во всеоружии подойти к его выбору. А если нужна информация по иному сравнимому по цене европремиуму, добро пожаловать в новую статью «За рулем»!