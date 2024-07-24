Эксперт рассказал об изменении цен на подержанные рамные внедорожники

Популярные рамные внедорожники на вторичном рынке России не дешевеют. У официальных дилеров выбор таких машин не очень большой, но зато стоимость довольно высока. Поэтому автолюбителям стоит рассмотреть предложения на вторичном рынке. Редакция 110km.ru изучила ценовые изменения за год пяти самых популярных трехлетних рамных моделей.

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УАЗ «Патриот» 2024 года выпуска стоит от 1,68 миллиона рублей. На удивление автомобиль 2021 года выпуска стоит чуть дороже — 1,78 миллиона рублей. Но при более высокой цене покупатель получает машину с подушками безопасности, мотором стандарта Евро-5 и другими нужными опциями, которые в настоящий момент пока недоступны УАЗу. Отмечается, что за год цены на трехлетние модели выросли в 1,5 раза. Так, в августе 2023 года автомобиль 2020 года выпуска стоил около 1,21 миллиона рублей.

Цены на внедорожник Haval H9 первого поколения 2021 года выпуска сейчас начинаются от 3,11 миллиона рублей, что говорит о том, что за год стоимость осталась практически прежней. Так, в августе прошлого года модель 2020 года продавалась за 3,17 миллиона. Эксперты предполагают, что с появлением на рынке модели второго поколения, цены на прошлую модификацию внедорожника продолжат снижаться.

Mitsubishi Pajero перестал выпускаться с августа 2021 года. Последняя официальная партия этих внедорожников была завезена в Россию осенью 2019 года, а продажи шли до лета 2020. Дилеры распродавали их до лета 2020-го. Сейчас трёхлетние внедорожники стоят дороже (4,35 миллиона), чем в то время, когда они были новыми (3,9).

Одними из самых популярных в сегменте раньше считались Toyota Land Сruiser Prado, цена на которые после введения санкций и поставок по параллельному импорту заметно возросла. Сейчас средняя цена на трёхлетний автомобиль составляет 5,39 миллиона рублей, что не очень отличается от прошлогодней стоимости. Так, Toyota Land Сruiser Prado 2020 года выпуска в прошлом году стоила 5,47 миллиона.

Один из самых надёжных и долговечных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 трёхлетнего возраста в среднем стоит примерно столько же, сколько и новый автомобиль — 11,57 миллиона рублей. В случае этой машины отмечена самая высокая годовая прибавка в цене — на 42%. Так, в конце лета прошлого года за автомобиль 2020 года выпуска просили в среднем чуть больше 8 миллионов рублей.