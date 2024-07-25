Верховный суд: состояние опьянения должно быть доказано по всем правилам

Одна ошибка следствия обернулась меньшим сроком виновнику ДТП. Видеосъёмка на мобильный телефон, как и показания очевидцев не могут быть свидетельством того, что автомобилист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При вынесении решения о виновности суд должен опираться только на результаты процедуры освидетельствования на состояние опьянения, регламентированной правительством РФ и Минздравом. Такой вердикт вынес Верховный суд РФ после рассмотрения дела жителя одной из областей России, по вине которого произошло ДТП.

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Мужчина был приговорен к тюремному сроку за выезд на встречную полосу в нетрезвом виде. В ДТП пострадал человек, он получил тяжёлые травмы. Во время следственных мероприятий правоохранители собрали доказательства вины водителя, факты указывали на то, что он был пьян.

Суд приговорил правонарушителя к четырём годам лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД лицом в пьяном виде, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В том числе, в качестве доказательств виновности суд принял видеосъемку на мобильный телефон, сделанную одним из свидетелей, из которой становится понятно, что обвиняемый пьян. Стоит отметить, что водитель и не отрицал этого факта. Сильный запах алкоголя при этом подтвердил и инспектор, прибывший первым на место аварии, и врач скорой помощи. Но в деле не оказалось разъяснений, почему в итоге не было проведено освидетельствование на тот момент подозреваемого.

Нарушение регламента дало возможность осуждённому обратиться с жалобой в Верховный суд РФ — формально не доказано, что он управлял автомобилем нетрезвым. Спустя некоторое время кассационная жалоба мужчины была удовлетворена, уголовное дело переквалифицировано. В итоге ему был назначен меньший срок наказания по части 1 статьи 264 УК РФ.

Верховный суд отметил, что состояние опьянения устанавливается по результатам освидетельствования алкометром у инспектора ГИБДД; медицинского освидетельствования алкометром или анализом крови у врача, в порядке, установленном правительством РФ и Минздравом; по результатам судебной экспертизы. Ничего из перечисленного проведено не было. Таким образом, алкогольное опьянение не было доказано.

В Верховном суде напомнили, что при привлечении водителя к уголовной ответственности факт употребления им алкоголя должен быть доказан с соблюдением всех норм.