Какие скидки дают дилеры на прошлогодние автомобили

Сегодня примерно треть автомобилей, продающихся на российском авторынке, выпущены в 2023 году. Дилеры рассказали "Газете.ru", на какие скидки могут рассчитывать их покупатели.

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По словам замгендиректора группы "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, скидка на прошлогодние автомобили больше на 3-5% в зависимости от марки. Такие машины раскупаются активнее, чем "свежие", а потому запасов автомобилей 2023 года хватит только на два месяца.

Директор дивизиона "АвтоСпецЦентр Внуково" Кирилл Герасимов отмечает, что у дилеров сейчас осталось достаточно прошлогодних премиальных внедорожников Tank 300 и Tank 500, кроссоверов Jetour Dashing и X90Plus, электромобилей Wey и Ora, седанов Lamore и Eado Plus от Changan. А вот на автомобили от Haval спрос высокий - прошлогодние кроссоверы этой марки уже распроданы, на складе есть пикапы GWM Poer и GWM Poer King Kong 2023 года. Цены на них ниже на 300 тысяч рублей по сравнению с машинами 2024 года.

По словам эксперта, в среднем разница между прошлогодними и "свежими" автомобилям - от 50 до 100 тысяч рублей.

Как уточняет гендиректор дивизиона "АвтоСпецЦентр Химки" Ольга Антюшина, прошлогодние автомобили Chery практически все распроданы. Но есть запас машин суббренда Exeed: на моделях 2023 года можно сэкономить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

В официальном дилерском центре Lada в Москве на прошлогодний седан Lada Vesta в недорогой комплектации предложили скидку в 50 тысяч рублей (до 1,44 млн). В автосалоне Changan в Москве свежий седан Lamore предлагают на 100 тысяч рублей дороже выпущенного в 2023 году.

А Omoda S5 2023 года с атмосферным мотором и вариатором при покупке за наличный расчет будет стоить на 200 тысяч дешевле.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ начал продажи проверенных автомобилей с пробегом.