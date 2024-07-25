Разработанный в Китае новый Renault Twingo будут производить в Европе

Сегодня стало известно о том, что субкомпактный хэтчбек Renault Twingo при смене поколений не будет менять прописку: несмотря на то, что за инжиниринг нового Twingo отвечает таинственный китайский партнёр, производиться хэтчбек четвёртого поколения будет там же, где и «третий» Twingo, — на словенском заводе Renault в городе Ново-Место.

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У нового, ещё не представленного Renault Twingo оказалась сложная судьба: в виде дизайнерского прототипа французская компания показала его в ноябре прошлого года и пообещала вывести на рынок серийную версию в 2026-м. Новый Twingo будет электрическим, по дизайну он напоминает одноимённый хэтчбек первого поколения, но пока не имеет технической начинки.

Имеющиеся у Renault Group платформы слишком дороги и в своём настоящем виде не позволяют обеспечить новому Twingo обещанную начальную цену чуть менее 20 000 евро. В связи с этим руководство французской компании пыталось скооперироваться с каким-нибудь других крупным автопроизводителем и сократить таким образом затраты на разработку и производство нового Twingo.

Ходили слухи о том, что «четвёртый» Twingo породнится с очередной новой моделью марки smart (она сейчас находится под контролем китайского холдинга Geely), но они не подтвердились.

Переговоры Renault с концерном Volkswagen на тему совместной разработки бюджетных «электричек» действительно были, но ни к чему не привели. Volkswagen в итоге объявил, что будет разрабатывать свой бюджетный электромобиль самостоятельно и представит его в 2027 году, а Renault выбрала некоего китайского партнёра, имя которого не разглашается, чтобы успеть к 2026 году разработать новый Twingo — стало быть, своими силами Renault сделать это не в состоянии. По неофициальным данным, китайский партнёр будет упрощать и удешевлять реношную платформу AmpR Small, ранее известную как CMF-B EV, — эта платформа лежит в основе нового Renault 5 и спортивного хэтчбека Alpine A290.

Ради снижения себестоимости нового Twingo французская компания вполне могла бы наладить в Китае и его сборку, но этим планам, если таковые были, помешала новая тарифная политика Евросоюза: решено, что «электрички» китайской сборки будут облагаться индивидуальными пошлинами в зависимости от того, как сильно их производителей поддерживало китайское правительство, что власти Евросоюза считают недобросовестной конкуренцией. Кросс-хэтчбек Dacia Spring, который на данный момент является самым дешёвым новым электромобилем в Европе, производится в Китае и тоже может быть обложен пошлинами. По сути, новый Renault Twingo придёт на замену Dacia Spring, который вдобавок сильно морально устарел, даром что недавно пережил комплексное обновление.

Сегодня словенское информагентство STA сообщило, что Renault Group и правительство Словении договорились о том, что Twingo четвёртого поколения будет производиться на заводе Renault в городе Ново-Место, для чего этот завод будет модернизирован.

Объём инвестиций в модернизацию не разглашается — часть денег на это, вероятно, даст правительство Словении. По данным Automotive News Europe, производство Twingo третьего поколения в Ново-Место уже завершено, сейчас завод в одну смену собирает хэтчбек Renault Clio пятого поколения. Сделка Renault Group и правительства Словении вокруг Twingo позволит сохранить весь персонал завода в Ново-Место (порядка 1400 человек), тем более что объёмы производства ожидаются большие — Renault хочет стартовать со 150 000 новых Twingo в год, ну а дальше как пойдёт.

На наш взгляд, рыночный потенциал нового Renault Twingo как электромобиля сильно ограничен, несмотря на обещанную доступную цену. Конкуренты в лице Fiat Grande Panda и нового Citroen C3 имеют «углеводородные» версии, а новый Fiat 500, изначально разработанный как электромобиль, ожидает реинжиниринг с целью установки под капот ДВС. Продать 150 000 новых Twingo в год без поддержки бензиновой версии будет очень сложно.