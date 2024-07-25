Золотые годы, золотые поездки. Пять самых подходящих автомобилей для пожилых

5 лучших автомобилей для молодых водителей. Большинство наших желаний и потребностей в вождении с возрастом меняются. Спортивные, но неудобные «заряженные» хэтчбеки, которые нравились нам в 20 лет, с возрастом перестают быть столь же привлекательными.

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Предпочтения меняются на комфортные автомобили, простоту использования, отсутствие сложных мультимедийных опций, в которых сложно разобраться, удобство посадки и высадки. Возможно, это не самые яркие и шумные автомобили на рынке, но они просты в эксплуатации и должны подойти тем, кто и в старости не может представить свою жизнь без руля.

Что нужно пожилым водителям от автомобиля

Стильный дизайн, производительность и время разгона до «сотни» не так уж и важны после какого-то возраста. Броский дизайн уступает место функциональности, а скорость — безопасности и комфорту.

Низкий спортивный автомобиль с вычурными дверями, возможно, был привлекательным в юном возрасте. Но ноющие суставы требуют чего-то более практичного. Широкие дверные проёмы и удобная высота сидений гарантируют, что пожилой водитель сможет без проблем сесть в машину и вылезти из неё.

Высокая посадка в сочетании с хорошим обзором позволят раньше заметить потенциально опасную ситуацию.

Те, кто находится в расцвете сил, не задумываются о важности удобной посадки за рулём и готовы выгибаться, как крендель, для достижения идеального положения. С возрастом всё становится по-другому. Все эти наклоны, сгибания и потягивания могут привести к тому, что походы к мануальному терапевту станут более частыми, чем необходимо. Вот почему автомобиль должен обладать рулевой колонкой с регулировкой по высоте и наклону.

Чем меньше пожилому водителю нужно обращать внимание не только на руль, педали и дорогу, тем лучше. Это означает автоматическую коробку передач, автоматическое управление светом, климат-контроль и мультимедиа без сенсорных кнопок.

Современные электронные помощники не помешают. Водители в преклонном возрасте физически более уязвимы. Подушки безопасности, тормоза с ABS, контроль тяги, камера заднего вида и система помощи на подъёме уже входят в стандартную комплектацию 99% новых автомобилей. Дополнительно пригодятся система предупреждения о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и камера с обзором 360 градусов.

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Toyota Camry

Это один из самых продаваемых автомобилей в мире, и не зря: надёжный, удобный, комфортный. И всё это за адекватную цену. Во внимание был принят комфорт каждого пассажира, в том числе пожилого водителя. Традиционные органы управления понятны и просты. В 2024 модельном году Camry предлагается с двумя двигателями на выбор: 203-сильным 2,5-литровым четырёхцилиндровым или 301-сильным 3,5-литровым V6 с турбонаддувом. А в 2025 году появится новое поколение модели, благодаря которому Camry превратится в один из самых стильных седанов, но лишится двигателя V6. С высокими показателями надёжности Toyota, это отличный и безопасный автомобиль для не склонных к риску, и, возможно, это лучший седан для пожилых людей.

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Honda Accord

Новейшая Honda Accord — сильный соперник в категории среднеразмерных седанов. Пожилым водителям может приглянуться функция голосового управления климат-контролем. Топовые версии оснащаются регулировкой водительского кресла в 10 направлениях — любой водитель сможет найти для себя оптимальное положение. Задние сиденья подходят для того, чтобы взять внуков на выходные в торговый центр или в автопутешествие. Комплекс систем безопасности Honda Sensing входит в стандартную комплектацию.

Подержанные модели тоже во многом обходят своих конкурентов. Honda Accord — уважаемый семейный седан, который со временем становится только лучше. Это происходит благодаря постоянно совершенствующимся конструкторским и дизайнерским решениям Honda, а также привлекательному ценовому диапазону. По итогам 2023 года Accord вошёл в тройку лидеров самых беспроблемных и ликвидных машин в мире.

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Subaru Legacy

Это не внедорожник, но Legacy оснащён системой полного привода, что должно успокоить пожилых водителей во время дождя или снега. Неспешный разгон Legacy компенсируется уверенной ездой со стандартным активным вектором крутящего момента, системой Vehicle Dynamics Control и полностью независимой подвеской. Система безопасности Subaru EyeSight входит в стандартную комплектацию. Снизят стресс за рулём системы мониторинга за слепыми зонами, предупреждения о препятствии при движении задним ходом, помощи при смене полосы движения.

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Hyundai Sonata

У «Сонаты» современный стиль, но в то же время он не слишком радикальный для старшего поколения. Экран размером 10,3 дюйма делает навигационные подсказки легко различимыми и понятными. «Соната» предложила своим владельцем гармоничное сочетание всего, что важно ощущать водителям от своего автомобиля: комфорт, простор, хорошая отделка и высокая надёжность. От J.D. Power Sonata 2019 года получила высокий рейтинг 83/100. Даже модель 2019 года оснащается полным пакетом «безопасных» функций, в том числе системами мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений.

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Несмотря на свои размеры, CR-V динамичен, как седан. Это обязательно оценят пожилые покупатели. И это не считая просторного салона, двухзонного автоматического климат-контроля и высококачественной отделки. Адаптивный круиз-контроль и система помощи при движении в пробках снижают вероятность судорог в ногах во время длительных поездок.

По данным Consumer Reports, CR-V 2024 года получил оценку за надёжность 78 баллов из 100. Этот показатель находится на уровне выше среднего, то есть CR-V будет более надёжным, чем среднестатистический новый автомобиль в 2024 году. В добавление к надёжности и динамичности у CR-V много места в салоне, удобные органы управления и комфортные условия почти для любых сценариев поездок.