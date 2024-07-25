Эксперт объяснил, почему страховщики возмещают ущерб по ОСАГО деньгами

Раскрыто, почему страховщики переходят на денежное возмещение по ОСАГО. Пока сенаторы вносят предложения скорректировать сроки ремонта пострадавших в авариях автомобилей с нынешних 30 до 45 дней, сами страховые компании активно переходят на возмещение деньгами.

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По мнению сенаторов Андрея Кутепова и Валерия Васильева, предлагающих увеличить предельные сроки ремонта автомобилей после ДТП по «автогражданке», страховщиков нужно обязать предъявлять документальное подтверждение невозможности уложиться в 30 дней, на на сроки должно влиять только отсутствие нужных компонентов. Дело в том, что из-за санкций дилеры, техцентры и сами страховые компании столкнулись с дефицитом запчастей и разрывом логистических цепочек, но одновременно необходимо оградить граждан от намеренного затягивания процесса восстановления.

«Этот вопрос мы будем прорабатывать ко второму чтению. Для этого нужно собрать представителей профессионального сообщества, заслушать их позицию и выработать консенсусное решение», — отметил Кутепов.



Сами страховые компании, тем временем, охотно переходят на натуральное возмещение ущерба. В соответствии с установленными Банком России лимитами, сегодня пострадавшие в ДТП водители могут получить не более 400 тысяч рублей за повреждённое имущество и не более 500 тысяч рублей за вред здоровью и жизни. При этом при расчёте выплаты страховщики применяют коэффициенты износа деталей, в итоге сумма нередко оказывается заниженной.

Для автомобилистов выгоднее ремонт в хорошем сервисе: нет необходимости искать техцентр, определять объём и стоимость работ, а при плохом качестве проделанных работ требовать переделки. Но многие страховые компании попросту начали отказываться от подобной практики и всё чаще предлагают выплаты.

Эксперты, в свою очередь, напоминают, что автомобилистам выгодно брать деньги только если они планируют самостоятельно восстанавливать машину, либо собираются продать её в таком виде, без ремонта.