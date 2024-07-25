Больше половины россиян отметили ухудшение культуры вождения в своих регионах

Больше половины россиян (53%) считают, что за последний год культура вождения в их регионах ухудшилась. Таковы результаты опроса группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод».

При этом опрос показал, что по сравнению с прошлым годом россияне стали попадать в аварии реже, несмотря на ухудшение культуры вождения.

«В частности, в этом году в ДТП попадал каждый четвёртый респондент (20% — один раз и 4% — два раза либо чаще), тогда как год назад — каждый третий (26% — один раз и 7% — два раза и более)», — отметили аналитики.

Кроме того, отмечается, что, по наблюдениям большинства опрошенных, водители стали агрессивнее (68%).

Помимо этого, 57% считают, что водители стали чаще отвлекаться на телефон, объяснили эксперты.

Каждый второй чувствует себя некомфортно, когда едет в одном потоке с водителями мотоциклов, скутеров, велосипедов, самокатов и моноколёс (50%), подчёркивается в исследовании.

Избегать либо минимизировать вред в результате ДТП большинству респондентов помогают хорошая реакция и ремень безопасности — так ответили 47% участников опроса.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тыс. автовладельцев в крупных городах России.

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