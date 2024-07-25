Как правильно ухаживать за электромобилем, чтобы с ним не было проблем

Как правильно ухаживать за электромобилем, чтобы не знать проблем с ним
Электромобили на российском автомобильном рынке становятся все популярнее, несмотря на то, что их уровень продаж еще далек от показателей транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.
Основная причина низкого спроса на электромобили заключается в недостаточной осведомленности водителей, которые не знают как правильно эксплуатировать данный вид транспорта.
Первое, что следует знать об электромобилях, это то, что аккумуляторные блоки в электромобилях располагаются в основном под полом. Герметичность данного отсека играет очень высокую роль, так как обледенение или попадание влаги в отсек с АКБ может вывести из строя систему. Для этого необходимо проверять герметичность данного блока.
Еще одним моментом, который стоит знать владельцем электромобилей, является то, что хранить его лучше всего в гараже, а не на открытой парковочной зоне, защищая от перепадов температур в зимнее время и от жаркого зноя летом.
Также следует знать о том, что обновление программного обеспечения необходимо выполнять на регулярной основе. Обновление ПО позволяет улучшить работу ряда систем.
Электромобиль, как и автомобиль оснащенный ДВС, требует регулярного технического обслуживания. Критерии проведения ТО установлены производителем, обычно регламент предписывает проводить обслуживание не реже чем раз в шесть месяцев.
Также рекомендуется проводить личный контроль уровня технических жидкостей в устройстве автомобиля. Если же при визуальном осмотре будет установлено, что уровень тормозной или охлаждающей жидкости ниже минимального уровня, рекомендуется обратиться в автосервис.
Еще одним важным критерием является проверка состояния автомобильных шин, так как они подвержены большему износу чем автомобили с ДВС. Объяснение этому простое, все дело в тем, что электромобили имеют больший вес, что оказывает повышенное воздействие на шины.