Как правильно ухаживать за электромобилем, чтобы с ним не было проблем

Электромобили на российском автомобильном рынке становятся все популярнее, несмотря на то, что их уровень продаж еще далек от показателей транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

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Основная причина низкого спроса на электромобили заключается в недостаточной осведомленности водителей, которые не знают как правильно эксплуатировать данный вид транспорта.

Первое, что следует знать об электромобилях, это то, что аккумуляторные блоки в электромобилях располагаются в основном под полом. Герметичность данного отсека играет очень высокую роль, так как обледенение или попадание влаги в отсек с АКБ может вывести из строя систему. Для этого необходимо проверять герметичность данного блока.

Еще одним моментом, который стоит знать владельцем электромобилей, является то, что хранить его лучше всего в гараже, а не на открытой парковочной зоне, защищая от перепадов температур в зимнее время и от жаркого зноя летом.

Также следует знать о том, что обновление программного обеспечения необходимо выполнять на регулярной основе. Обновление ПО позволяет улучшить работу ряда систем.

Электромобиль, как и автомобиль оснащенный ДВС, требует регулярного технического обслуживания. Критерии проведения ТО установлены производителем, обычно регламент предписывает проводить обслуживание не реже чем раз в шесть месяцев.

Также рекомендуется проводить личный контроль уровня технических жидкостей в устройстве автомобиля. Если же при визуальном осмотре будет установлено, что уровень тормозной или охлаждающей жидкости ниже минимального уровня, рекомендуется обратиться в автосервис.

Еще одним важным критерием является проверка состояния автомобильных шин, так как они подвержены большему износу чем автомобили с ДВС. Объяснение этому простое, все дело в тем, что электромобили имеют больший вес, что оказывает повышенное воздействие на шины.