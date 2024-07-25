Крути — не хочу: вспоминаем самые высокооборотные V8

Двигатели-«восьмерки» бывают разные. На одном полюсе штатовский олдскул — нижневальные «тяжеловозы» для больших пикапов и внедорожников с ломовой тягой на «низах». На противоположном и бесконечно далеком конце — злые крутильные V8 и их выдающиеся обладатели. Атмо или турбо в данном случае совершенно не важно. Главный критерий попадания в хит-парад — это предельные обороты или так называемая «красная зона» на тахометре. Она же redline в англоязычных источниках. От нее и будем отталкиваться.

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Ford Voodoo («красная зона» — 8250 об/мин)

Словосочетание «трековый Mustang» режет слух? Пора расширять сознание: истории известно немало удачных попыток отдалить пони-кар от его привычного дрэгово-хулиганского амплуа и превратить в серьезное оружие для напряженных виражей. Например, Boss 302 на основе пятого поколения давал такого жару, что хваленой BMW M3 приходилось краснеть в сторонке. И это мы сейчас говорим про купе с балкой заднего моста! Shelby GT350 — его состряпали из прошлой итерации «Мустанга» с задней независимой подвеской — тоже в ударе. При нем апгрейды шасси, тормозов и аэродинамики, спортивные кресла Recaro, безальтернативная шестиступенчатая «механика» Tremec и… кое-что еще. Удивительный, совершенно не типичный для модели V8 Voodoo в честь культов стран Западной Африки и Карибского бассейна.

© Ford

© Ford

© Ford

У обывателей вуду ассоциируется с магией, зловещими обрядами, жертвоприношениями, вхождениями в транс и нетленкой Prodigy «Voodoo people, magic people». Мотор «пять и два» на базе пятилитрового Coyote отлично вписывается в этот образный ряд. Он тоже творит волшебство, пусть без обезглавливания куриц и протыкания кукол иголками. Неожиданные особенности — «плоский» коленвал как на атмосферниках Ferrari и Lotus (все кривошипы лежат в одной плоскости) и высокий уровень форсировки без применения турбокомпрессора или суперчарджера. Voodoo развивает 533 л.с. и считается самым мощным безнаддувным фордовским агрегатом среди серийных. По данным замеров, разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) занимает 4,2 секунды.

© Ford

© Ford

© Ford

«Укрощение дикого двигателя требует времени и упорства, подобно тому, как учатся быть заклинателем змей. Безнаддувная конструкция и оборотистый характер делают его послушным на низких оборотах. Однако на пик он выходит при 4000 об/мин, затем следует наполненное тягой крещендо до «редлайна» 8250 об/мин», — писал о Voodoo американский журнал Car and Driver.

BMW S65 («красная зона» — 8400 об/мин)

История BMW M3 с точки зрения моторостроения — это постоянные поиски себя и погоня за совершенством. Первоначально спорткар комплектовался «четверками» и вскоре перешел на рядные «шестерки». В четвертом поколении (E90/E92/E93) бескомпромиссная природа воззвала к чему-то принципиально новому. А именно к 420-сильной молотилке S65B40 объемом 4,0 литра с системой изменения фаз газораспределения и индивидуальными дроссельными заслонками. Она настолько крутая, что выигрывала конкурс International Engine of the Year в категории от 3,0 до 4,0 литров с 2008 по 2012 год подряд!

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Вообще «девяностая» серия — уникальное явление в контексте эволюции M3, поскольку лишь она может козырнуть V8. «Благодаря своей высокооборотной концепции агрегат несет в себе ДНК нынешнего двигателя Формулы 1 команда BMW Sauber F1 Team», — объясняла происхождение компания. Напомним, что следующее семейство «эмок» перешло на шесть цилиндров в ряд с наддувом и продолжает черпать в них мотивацию по сей день.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

S65 в стандартном варианте (еще существует 4,4-литровый S65B44, его впихнули в M3 GTS) — это, грубо говоря, урезанный V10 объемом 5,0 литров от легендарной BMW M5 (E60/E61). Диаметр цилиндра и ход поршня у них идентичный — 92 мм и 75,2 мм соответственно. С шестиступенчатой «механикой» больше вовлечения в процесс управления и острота эмоций. Но спорткар с семиступенчатым преселективным «роботом» банально шустрее — тратит 4,6 секунды на ускорение до 100 км/ч.

McLaren M838T («красная зона» — 8500 об/мин)

«Восемь-три-восемь» — супергерой с удивительной родословной! Он сделан не с чистого и обладает отменной генетикой. В качестве отправной точки использовался… восьмицилиндровый твин-турбо Nissan VRH35L, плод совместного творчества японцев и центра TWR (Tom Walkinshaw Racing) для ле-мановского R390 GT1. Увы, «Ниссану» и близко не удалось победить суточном марафоне. Но двигатель-то остался! McLaren выкупил права у TWR, призвал на помощь специалистов компании Ricardo и пошло-поехало.

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

M838T дебютировал в 600-сильной спецификации на купе MP4-12C, хотя впоследствии отдача варьировалась в зависимости от модели. Благодаря сочетанию «плоского» коленчатого вала и двух турбокомпрессоров Mitsubishi он хорошо крутится, при этом отличается завидной эластичностью: 80 процентов тяги готовы исполнить темные фантазии пилота уже при 2000 об/мин.

© McLaren

© McLaren

© McLaren

© McLaren

Самый впечатляющий носитель M838T? Без сомнений, гибрид P1 из так называемой «Holy Trinity of Hypercar» («Святая троица гиперкаров»), куда также входил Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. Лютым соперникам противостоит тандем V8 (737 л.с.) и 179-сильного электромотора. Совокупно — 916 л.с.

© McLaren

Еще был поразительный P1 LM от Lanzante Motorsport, переделанный из трекового P1 GTR для дорог общего пользования и с «лицензией на убийство» именитых гиперкаров. Речь не просто о легализации гоночного инструмента. Здесь все сложнее и круче! Ателье не постеснялось заметно улучшить и без того совершенный тысячесильный «джи-ти-ар» с более функциональным оперением и сниженной на полтонны массой.

© McLaren

Рабочий объем увеличен до четырех литров («красная зона» — все те же 8500 об/мин), новое антикрыло и передний сплиттер создают на 40 процентов больше прижимной силы, а массу уменьшили еще на 60 кг. Пиковая мощность не поменялась. Но если McLaren не раскрывал характеристики ДВС и электромотора P1 GTR по отдельности, то здесь хотя бы есть конкретика: 800 л.с. получено с V8, 200 л.с. — заслуга довеска.

Chevrolet LT6 («красная зона» — 8600 об/мин)

Первая половина 2020-х годов. Электрическая эпоха уже на пороге, а турбонагнетатели давно прикручивают к телевизорам, мобильникам и Джек-рассел-терьерам. И тут Chevrolet прорвало! Вместо того, чтобы быть как все, она построила V8 «пять и пять» по лучшим старинным рецептам Ferrari. Ключевые ингредиенты – четыре верхних распредвала, система смазки с «сухим» картером, «плоский» коленвал, кованые поршни и титановые шатуны. По уровню форсировки — 670 л.с. под самой «красной зоной» — LT6 со свистом превосходит фордовский Voodoo. Позади остался даже 631-сильный Mercedes-Benz M159 от гран-турера SLS AMG Black Series, мощнейший безнаддувный V8 в мире.

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

Двигатель стоит в суперкаре Corvette Z06, что необычно. На протяжении своей истории модификация оснащалась нижневальными V8 в атмосферном виде или с механическим нагнетателем. И вдруг такое! Отказ от классической компоновки в пользу среднемоторной на нынешней восьмой итерации обнулил прежние правила и условности. Теперь Z06 с полным правом достоин прозвища «американский Феррари».

© Chevrolet

© Chevrolet

© Chevrolet

«Зетка» — это не только эпохальный LT6. Кузов расширен относительно обычного Corvette Stingray на целых 9,4 сантиметров ради задних шины шириной 345 мм и возможности пропускать через боковые каналы больше воздуха. Скорректированы калибровки подвески, контроль над замедлением обеспечивают передние тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами и диски диаметром 370 мм, а в списке опций есть легкие углепластиковые колесные диски.

Ferrari F136 («красная зона» — 9000 об/мин)

Большинство «восьмерок» в нашем хит-параде — эксклюзив для одной или нескольких специальных моделей. С F136 история иная. За маркировкой стоит огромный клан 2001–2020 годов выпуска. Поднимите капот разных Ferrari, Maserati и даже Alfa Romeo 8C Competizione/Spider — везде взгляд наткнется на алые клапанные крышки и фантастически красивый впускной коллектор. F136 не просто выглядит шедевром современного искусства. Он им и является.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Оцените сильнейшую дорожную спецификацию F136 F на Ferrari 458 Speciale/Speciale A. Да-да, это их энтузиасты считают одними из лучших автомобилей из Маранелло! Рабочий объем 4,5 литра, отдача — 605 л.с. Среди нюансов непосредственный впрыск топлива, система смазки с «сухим» картером и сверхвысокая степень сжатия 14:1 — высочайшее значение для атмосферных V8 на момент рождения «Спечиале» в 2013 году. Уровень форсировки 135 л.с. с каждого литра также рекордный для безнаддувных агрегатов.

Porsche M18.00 («красная зона» — 9150 об/мин)

На второй строчке рейтинга «крутильности» почетный член клуба бензоэлектрических гиперкаров 2010-х годов и плод истинного инженерного гения. Важнейший элемент композиции — V8, который уходит корнями в 3,4-литровую «восьмерку» прототипа RS Spyder LMP2 (Le Mans Prototype 2). Диаметр цилиндра не изменился (95 мм), но ход поршня нарастили до 81 мм. Соответственно, рабочий объем достиг 4,6 литров.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

M18.00 безо всяких турбокомпрессоров выдает 608 л.с. при 8700 об/мин. Тяга передается на заднюю ось посредством семиступенчатого преселективного «робота» PDK с двумя сцеплениями. Подзаряжаемая от внешнего источника электрическая часть системы представлена мотором на каждой оси и тяговой аккумуляторной батареей емкостью 6,8 кВт⋅ч. В экологически чистом режиме E-Power «спайдер» проезжает 16–32 километров на скоростях до 150 км/ч и набирает сотню примерно за семь секунд. Желаете сыграть по-взрослому? Тогда к вашим услугам пиковые 887 л.с. и разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

В дрэге с Porsche 918 Spyder шутки плохи, но что такое рывок с места для чуда техники? Детская забава, как будничный взлет для истребителя! Гораздо красноречивее о потенциале гибридной системы и изощренного полноуправляемого шасси говорят результаты на гоночной трассе. Например, 6 минут 57 секунд на Нюрбургринга — некогда рекорд для серийной продукции. Достижение записал на свой счет Spyder с пакетом Weissach. В него входят магниевые колесные диски, увеличенный углепластиковый диффузор и разные «диетические» ухищрения (масса снижена на 41 кг).

Ariel Atom 500 («красная зона» — 10 600 об/мин)

Первая строчка и такая интрига! Знаем, реальность не соответствует ожиданиям, поскольку в лидеры рейтинга выбился не суперавтомобиль всемирно известного бренда, а симбиоз «формулы» и мотоцикла Ducati от карликовой британской фирмы. Двухколесные ассоциации вызывает силовая структура в духе рамы типа «птичья клетка» и предельные (точнее, запредельные) обороты трехлитровой «восьмерки» от конторы Hartley Enterprises из Милуоки, штат Висконсин. Кстати, соседи Harley-Davidson!

© Arielmotor

© Arielmotor

© Arielmotor

© Arielmotor

© Arielmotor

© Arielmotor

Агрегат построен, так сказать, по фэн-шую: «сухой» картер, «плоский» коленвал, восемь индивидуальных дроссельных заслонок, кованые поршни. 500 сил особенно впечатляют с учетом энерговооруженности. Вес экстремального Atom немногим более полтонны — соотношение мощности и массы можете посчитать сами и прийти в экстаз. Спринт до 100 км/ч за две с небольшим секунды набрасывает темную пелену на глаза и сознание. В любой непонятной ситуации норовистый мегакарт стремится выставиться боком, однако в умелых руках творит чудеса не только на прямой. Подтверждение тому 1 минута 15,1 секунд на треке Top Gear. Результат на уровне Dodge Viper ACR с совершенно другой аэродинамикой!