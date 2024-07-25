Эксперт объяснил, какие поломки у автомобилей бывают из-за плохих дорог
От плохих дорог страдает множество различных деталей и систем автомобиля. В первую очередь, из-за попадания в глубокую яму на скорости могут повредиться элементы подвески. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Могут пострадать шаровые, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы. По сути, именно система амортизации берет на себя большую часть нагрузки из-за любого удара - будь то выбоина или кочка. В своей практике мы сталкивались со случаями, когда изношенные или некачественный шаровые опоры буквально разваливались на серьезной яме. Кроме того, шрусы, а в народе "гранаты", от езды по плохим дорогам деформируются или вовсе выходят из строя.
Система рулевого управления - следующая в списке пострадавших от плохих дорог. Возможны проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками. Эти элементы особенно чувствительны к сильным ударам.
Естественное, первые встречаются с препятствиями на дороге - шины, поэтому они также в числе основных потерпевших. Из-за острых краев выбоин на дорогах, а также из-за больших кочек на шинах образуются грыжи, проколы, порезы. Если порез большой и продольный, то скорей всего шина уже идет в утиль. По сути, резина запоминает каждый серьезный удар и снижает свой ресурс. А стоимость этой детали сегодня довольно высокая. Диски от встречи с ямами на дорогах могут получить трещину, а штамповка может деформироваться.
Из-за плохих дорог и частых ударов сбиваются углы установки колес, машину начинает вести в бок. Также от этого быстрее и неравномерно изнашиваются покрышки.
Кроме того, от интенсивного и частого торможения страдает и тормозная система. Колодки быстрее стираются, тормозные диски могут перегреться и деформироваться. От этого появляется биение при нажатии педали тормоза, снижается эффективность торможения в целом.
В целом, плохие дороги заставляют водителей передвигаться "шахматкой", часто и быстро реагировать, обруливать препятствия. Такая манера вождения увеличивает риск ДТП. Значит, от плохих дорог увеличивается вероятность кузовного ремонта", - отметил специалист.
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