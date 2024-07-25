Эксперт объяснил, какие поломки у автомобилей бывают из-за плохих дорог

От плохих дорог страдает множество различных деталей и систем автомобиля. В первую очередь, из-за попадания в глубокую яму на скорости могут повредиться элементы подвески. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

© Российская Газета

"Могут пострадать шаровые, сайлентблоки, пыльники, амортизаторы. По сути, именно система амортизации берет на себя большую часть нагрузки из-за любого удара - будь то выбоина или кочка. В своей практике мы сталкивались со случаями, когда изношенные или некачественный шаровые опоры буквально разваливались на серьезной яме. Кроме того, шрусы, а в народе "гранаты", от езды по плохим дорогам деформируются или вовсе выходят из строя.

Система рулевого управления - следующая в списке пострадавших от плохих дорог. Возможны проблемы с рулевой рейкой, рулевой тягой и наконечниками. Эти элементы особенно чувствительны к сильным ударам.

Естественное, первые встречаются с препятствиями на дороге - шины, поэтому они также в числе основных потерпевших. Из-за острых краев выбоин на дорогах, а также из-за больших кочек на шинах образуются грыжи, проколы, порезы. Если порез большой и продольный, то скорей всего шина уже идет в утиль. По сути, резина запоминает каждый серьезный удар и снижает свой ресурс. А стоимость этой детали сегодня довольно высокая. Диски от встречи с ямами на дорогах могут получить трещину, а штамповка может деформироваться.

Из-за плохих дорог и частых ударов сбиваются углы установки колес, машину начинает вести в бок. Также от этого быстрее и неравномерно изнашиваются покрышки.

Кроме того, от интенсивного и частого торможения страдает и тормозная система. Колодки быстрее стираются, тормозные диски могут перегреться и деформироваться. От этого появляется биение при нажатии педали тормоза, снижается эффективность торможения в целом.

В целом, плохие дороги заставляют водителей передвигаться "шахматкой", часто и быстро реагировать, обруливать препятствия. Такая манера вождения увеличивает риск ДТП. Значит, от плохих дорог увеличивается вероятность кузовного ремонта", - отметил специалист.

Ранее эксперт объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с машиной перед продажей.