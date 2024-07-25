Новый Kia Ceed станет хэтчбеком K4

В Рюссельсхайме был замечен прототип новой модели Kia, который является ничем иным, как следующим поколением Kia Ceed. Фотографии опубликовал портал Motor.es, это первые снимки машины, которая выйдет на рынок в следующем году в составе семейства K4.

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В прототипе при первом взгляде, особенно на силуэт и оптику, угадывается общее с дебютировавшим весной седаном Kia K4, который заменил в модельной линейке южнокорейского бренда Cerato. К слову, на премьере K4 в марте была анонсирована пятидверка, которую позиционировали в качестве хэтчбека.

Скорее всего, именно с ней и столкнулись "фотошпионы".

Прототип выглядит длиннее и шире Kia Ceed, что при сокращении высоты (или это обман зрения из-за других пропорций) придаёт модели более динамичный и спортивный вид.

Салон, как и моторная гамма, будет унифицирован с седаном Kia K4. Пока седан представлен только в США и предлагается с турбомотор 1.6 T-GDI (193 л.с.), атмосферником 2.0 литра (149 л.с.) в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и вариатором соответственно. В Европе же продаются универсалы и хэтчбеки Ceed, поэтому готовящаяся к дебюту пятидверка Kia K4 может получить и гибридные трансмиссии.

Дебют новинки ожидается во второй половине 2025 года.