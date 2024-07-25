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В России выросли продажи одной автозапчасти

За полгода продажи легковых шин в России выросли на десять процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

В России выросли продажи одной автозапчасти
© Lenta.ru

За первые шесть месяцев 2024 года россияне купили 10,34 миллиона этих запасных частей. Прошлогодние данные говорят о 9,4 миллиона. Что касается продаж шин для грузовых автомобилей, то они выросли на 34 процента.

В целом предложение шин в России увеличилось почти на 20 процентов — до 40,2 миллиона. При этом 22,6 миллиона оказались отечественного изготовления. Они показали рост на 17 процентов. Импорт же прибавил 20 процентов.

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Уточняется, что в структуре российского производства почти 80 процентов — это шины для легковых автомобилей. 10 и 8 процентов приходятся на грузовой и легкогрузовой транспорт.

В среднем одна легковая шина в первой половине 2024 года подорожала на 13 процентов — до 6079 рублей. В то же время цена грузовой шины опустилась на четыре процента — до 24 180 рублей.

В начале июля сообщалось, что в мае 2024 года продажи легковых шин в России упали на 44 процента по сравнению с апрелем. Средняя стоимость в последнем месяце весны уменьшилась на 3,8 процента месяц к месяцу, но подорожала почти на 10 процентов в годовом выражении.

Есть сведения, что с января по апрель 2024 года продажи легковых шин в России выросли на 26 процентов в денежном выражении и достигли 41,4 миллиарда рублей.

Автоэксперт