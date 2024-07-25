Почему нельзя хранить в машине воду в бутылках

Россиянам объяснили, почему нельзя хранить бутилированную воду в машине. Летом, особенно в жару, автомобилистам не стоит хранить питьевую воду в бутылках в салоне своего транспорта, так как она может испортиться и спровоцировать недомогание. Об этом сообщил эксперт МосГИК Елена Павлова.

«Отравиться бутилированной водой можно так же, как и любым пищевым продуктом. Причиной может служить несоблюдение температурных режимов транспортировки и хранения питьевой воды, так как при повышении температуры, установленной производителем, и воздействии солнца, начинается рост микроорганизмов. Поэтому летом в автомобиле питьевую воду оставлять не следует. В жаркую погоду в автомобиле лучше всего держать питьевую воду в термосумке — в ней вода будет защищена от нагревания и проникновения прямых солнечных лучей», — пояснила Павлова.



Она также отметила, что производители указывают на бутылках срок годности воды, а также условия для её хранения.

«Температурный режим хранения бутилированной питьевой воды обычно составляет от плюс 2 до плюс 25 градусов. После вскрытия упаковки обычно хранят при закрытой крышке и соблюдении условий хранения от 5 до 10 дней, в зависимости от объёма бутылки», — подчеркнула эксперт.



При покупке жидкости в магазине она порекомендовала делать выбор в пользу природной и столовой природной минеральной воды — она добывается из недр и в ней сохраняется естественный химический состав и биологически активные компоненты. За счёт этого она полезнее для организма.