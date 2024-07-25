Эксперт рассказал, как выбрать надежный Mercedes-Benz GLK с пробегом

Журнал "За рулём" включил Mercedes GLK в список альтернатив Toyota RAV4, эксперт Сергей Зиновьев рассказал, как выбрать надёжный вcедорожник на вторичке.

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Цена на GLK зависит во многом от пробега, и цена колеблется от 1,7 до 3 млн рублей. Крепкий кузов, выносливая подвеска, немецкая сборка - всё хорошо, но вот двигатели могут преподнести немало сюрпризов.

Самый надёжный бензиновый V6 3.5 серии M276, но он самый редкий на рынке, у атмосферных "шестёрок" серии M272 есть склонность к задирам. У турбированного двигателя объёмом 2.0 главная болезнь - протечки помпы и термостата, а на распредвалах могут сместиться тарелки. У дизеля V6 хронический масложор, вызванный конструктивом.

Лучшим выбором эксперт назвал дизель 2.1 мощностью 170 л.с. серии OM651, который при качественном и своевременном обслуживании проходит очень долго.

Гидроавтомат 722.9 разработан инженерами Mercedes-Benz и имеет ресурс в паре с менее мощными моторами около 400 тысяч км. Однако минусом является то, что АКП и раздатка - единое целое, поэтому ремонт будет трудоёмким процессом: он может потребоваться к 100 тысячам км, когда потребуется замена подшипника выходной оси.

Ещё один минус Mercedes GLK - высокая стоимость оригинальных запчастей.