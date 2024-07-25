Редкий ГАЗ-24 из ранней серии представят на выставке в Калуге

Редкий ГАЗ-24 Волга из ранней серии представят на выставке «Спутник» в Калуге.

© За рулем

Итак, Калуга, 3 августа, выставка исторической техники «Спутник»! Не только широчайший ретроспектр иностранного автопрома, практически все модели ВАЗа за всю историю (давший выставке имя переднеприводный «Спутник» отмечает 40 лет!) заодно с редкими экспортными версиями, но и классика от АЗЛК, ЗАЗ и, конечно же, Горьковского автозавода.

Например, взгляните на эту Волгу, давно ставшую завсегдатаем крупнейших ретрофестивалей. Ее фишка в том, что она – из самой первой серии, выпущенной в далеком 1973 году! Олдтаймер со стажем! Тут все атрибуты, знакомые истиным знатокам: полуклыки переднего бампера, ленточный спидометр, радиоприемник А-66... А чтобы вы понимали масштаб выставки, вот список номинаций, в которых будут разыгрываться награды среди сотни участников!

«Ветеран» «Космос» «Лучшая сохранность среди отечественных автомобилей» «Лучшая реставрация среди отечественных автомобилей» «Лучшая сохранность среди иностранных автомобилей» «Лучшая реставрация среди иностранных автомобилей» «Мотолегенда» «Ретростиль» «Ретроэпоха» «Ретроистория» «Приз зрительских симпатий» «Спутник – 40 лет полета».

Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно... Итак, знакомимся с лучшими образцами советской и зарубежной ретротехники, принимаем участие в конкурсах и активностях с достойными призами – и наслаждаемся развлекательной программой. Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища.