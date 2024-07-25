Доля водителей с максимальной скидкой за безаварийную езду достигла 54%

Количество водителей, которые за десять лет не совершили ни одного ДТП, растет. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков.

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Так, во втором квартале этого года 41,3% автовладельцев имели максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. Для сравнения: в первом квартале доля таких водителей составляла 35,6%, а за аналогичный период прошлого года - во втором квартале 2023 года - 35,2%.

В целом скидки в размере от 9% до 54% во втором квартале 2024 года получили 93,2% автовладельцев. Еще у 3% автолюбителей коэффициент "бонус-малус", который и предусматривает скидку за безаварийную езду, был равен единице, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Однако повышенный коэффициент по ОСАГО, то есть за совершение аварий, во втором квартале 2024 года получили 0,43% автовладельцев. Он остался на том же уровне, что и во втором квартале 2023 года. Кроме того, в начальном классе системы "бонус-малус" во втором квартале 2024 года находятся 3,4% всех водителей. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2024 года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам второго квартала 2023 года.