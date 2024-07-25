Доля водителей с максимальной скидкой за безаварийную езду достигла 54 процентов
Количество водителей, которые за десять лет не совершили ни одного ДТП, растет. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков.
Так, во втором квартале этого года 41,3% автовладельцев имели максимально возможную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в размере 54%. Для сравнения: в первом квартале доля таких водителей составляла 35,6%, а за аналогичный период прошлого года - во втором квартале 2023 года - 35,2%.
В целом скидки в размере от 9% до 54% во втором квартале 2024 года получили 93,2% автовладельцев. Еще у 3% автолюбителей коэффициент "бонус-малус", который и предусматривает скидку за безаварийную езду, был равен единице, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
Однако повышенный коэффициент по ОСАГО, то есть за совершение аварий, во втором квартале 2024 года получили 0,43% автовладельцев. Он остался на том же уровне, что и во втором квартале 2023 года. Кроме того, в начальном классе системы "бонус-малус" во втором квартале 2024 года находятся 3,4% всех водителей. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2024 года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам второго квартала 2023 года.
"Уже третий год в России действует обновленная система расчета коэффициента "бонус-малус", которая позволяет страховым компаниям более точно определять тариф ОСАГО для водителей с учетом их стиля вождения и аварийности. Благодаря этому количество аварийных водителей уменьшается и держится на уровне менее 0,5%. А количество водителей, получающих скидку на ОСАГО, растет, что подтверждает эффективность системы - все больше водителей стараются ездить аккуратно", - сказал Евгений Уфимцев.