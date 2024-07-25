Эксперт рассказал, как не купить машину с пробегом, работавшую в такси в Европе

Автоюрист Сухоруков перечислил цвета машин с пробегом, которые не стоит покупать.

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Зачастую на вторичном рынке России предлагают машины необычного цвета и по привлекательной цене. Нужно быть предельно осторожными, потому что это могут быть машины из Европы после использования в такси. Об этом рассказал автоюрист Максим Сухоруков.

Он уточняет, что в разных странах в таксопарках машины имеют характерный цвет, например, желтые такси, такие как Ford, Nissan или Toyota, привычны для Нью-Йорка. В Лондоне и других британских городах популярны «черные кэбы». В Германии раньше машины такси были бежевого цвета, но сейчас используют пленку «майонезного» цвета. В ФРГ более 50 тыс. таких автомобилей, после определенного пробега они попадают на вторичный рынок, где их выкупают российские перекупы.

«Цвет такси играет важную роль в их распознавании. Лондонские черные такси и нью-йоркские желтые такси являются яркими примерами. До 2012 года в Мехико официальными такси были VW Beetle, окрашенные в зеленый цвет, за что их называли „крокодилами“ или „зелеными попугаями“. В Токио такси белого цвета, что соответствует местным стандартам эстетики. В марокканских городах, таких как Марракеш и Агадир, такси имеют красный цвет», – уточнил автоюрист.



На вторичном рынке очень часто встречаются «европейцы» после использования в такси из Европы, подчеркивает Сухоруков. Причем перекупы скручивают пробег, чтобы скрыть истинное состояние машины.

Поэтому не стоит покупать на вторичке модели следующих цветов: бежевые из Германии, желтые из Нью-Йорка (США), черные из Лондона (Британия), зеленые из Мехико (Мексика), белые из Токио (Япония), красные из Марракеша и Агадаира (Марокко).