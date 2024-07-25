Эксперт выяснил, что лучше: топовый Haval Jolion или "пустой" Haval F7

Журнал "За рулём" сравнил кроссоверы Haval Jolion и Haval F7. Первый - в топовой комплектации Premium за 2,6 млн рублей, F7 - в базовой Elite стоимостью 2,5 млн рублей.

© Российская Газета

Машины оснащены одинаково в плане силового агрегата: 150-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра и 7-ступенчатый преселективный "робот". Плюс "Джолиона" в наличии системы полного привода. В силу того, что Haval Jolion меньше и легче, он динамичнее и покладистее в поворотах.

По составу опций кроссоверы в выбранных комплектациях плюс-минус те же, каких-то критичных перевесов в пользу той или иной модели нет: двухзонный климат, приборная панель с экраном 7 дюймов, подогревы, но у Jolion есть система кругового обзора, зато динамиков аудиосистемы на два меньше.

"По заводским данным багажник F7 вмещает почти вдвое больше, чем багажник "Джолиона", - 732 литра против 337, - пишет "ЗР". - На втором ряду F7 тоже заметно просторнее, да и сама посадка лучше".



В Haval Premium не предусмотрена регулировка руля по вылету, у F7 эта опция есть, но диапазон не очень большой.

"Несмотря на чуть более щедрое оснащение и наличие полного привода, почти топовый Haval Jolion не выглядит однозначно лучшим вариантом. Ведь Haval F7 Elite оснащен ненамного хуже. Отсутствие системы кругового обзора точно можно пережить. При этом F7 даст то, чего у "Джолиона" не будет в любой версии. Это более просторные салон и багажник", - резюмировал эксперт журнала Александр Виноградов.



Ранее "РГ" писала, что в скором времени Haval F7 в России сменит поколение, в котором станет кардинально другим автомобилем.