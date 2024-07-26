GAC GS3 обошел конкурентов, став лучшим по качеству компакт-кроссовером

Кроссовер GS3 от GAC занял первую строчку рейтинга качества автомобилей China Automobile Quality Ranking, обойдя Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и других.

Средний показатель рейтинга составил 183 балла, у GAC GS3 - 131 балл. В данном случае меньшее количество очков означает более высокое качество. Автомобили оцениваются по различным параметрам, включая надежность, удобство использования, эффективность и безопасность.

Рейтинг создан по инициативе Администрации КНР по регулированию рынка и в его разработке принимали участие Комитета по управлению стандартизацией КНР, а также исследовательские институты.

В России GAC GS3 появился в июне 2024 года. Это компактный кроссовер длиной 4410 мм и колёсной базой 2650 мм. Силовой агрегат представлен полуторалитровым турбомотором мощностью 170 л.с. и 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями. Цены - от 2 299 000 до 2 649 000 рублей.