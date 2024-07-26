Эксперт объяснил, почему узбекские Hyundai не привезут в РФ

Эксперт Шапарин объяснил, почему узбекские Hyundai не попадут в РФ. В Узбекистане стартовало производство автомобилей южнокорейского бренда. Однако, в Национальном автомобильном союзе (НАС) подчеркнули, что на российский рынок собранные на заводе Asaka Motors International машины не попадут, а проект полностью ориентирован на внутренний рынок и страны Центральной Азии.

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«Особенных перспектив этот проект, безусловно, не имеет, потому что Узбекистан не входит в единое с нами таможенное пространство», — отметил вице-президент НАС Антон Шапарин.



По мнению эксперта, проект ориентирован на быстрорастущие рынки Центральной Азии, а если эти машины появятся в России, то «только с полной растаможкой, а это не имеет никакого экономического смысла».

«Это просто запредельно дорого, не выдержит конкуренции с китайцами не станет заменой петербургскому заводу», — подчеркнул Шапарин.



Он также напомнил, что с точки зрения организации поставок более перспективно выглядят входящий в таможенный союз сходят Казахстан, в котором запускаются аналогичные с Узбекистаном проекты, также активно развивается белорусское предприятие Белджи.