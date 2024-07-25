Турбулентное состояние: что происходит на российском авторынке

Есть опасения, что к концу 2024 года российский авторынок может обвалиться из-за ужесточения закона об утилизационном сборе и возможного повышения ставки Центробанка. При этом с января по июль этого года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на 35 процентов. Что происходит на российском авторынке и как будет развиваться ситуация осенью, «Вечерняя Москва» узнала у главного редактора автомобильного журнала «За рулем», автоэксперта Максима Кадакова.

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 2024 года в России реализовали 719 311 новых легковых автомобилей. Это больше, чем за аналогичный показатель прошлого года. При этом существенным лидером продаж стали автомобили марки Lada — за полгода было продано 207 404 машин. Затем в рейтинге следуют сразу шесть китайских брендов: Haval, Chery, Geely, Changan, OMODA и Exeed.

— Китайские автомобили сейчас составляют 60–65 процентов рынка, если мы говорим про официальные продажи. Но этот показатель остался примерно на таком же уровне, как в прошлом году. Несколько изменилась ситуация с количеством машин: по сравнению с 2023 годом ушел дефицит автомобилей, — рассказал Кадаков.



Сейчас на рынке предложение превышает количество желающих купить авто, поэтому дилерам приходится привлекать покупателей скидками, другими преференциями и прочими маркетинговыми инструментами.

— В сентябре будет некий подъем спроса, который будет подстегнут в том числе ожиданием повышения цены автомобилей из-за ужесточения утилизационного сбора. Этот месяц, как и октябрь, будет хорошим по продажам. В ноябре этот показатель немного просядет, но в декабре опять поднимется, — считает собеседник «ВМ».



Из-за повышения утилизационного сбора цены автомобилей одномоментно не изменятся — это будет некий растянутый по времени процесс.

— Очевидно, что повышение утильсбора будет так или иначе включено в стоимость автомобилей. Они подорожают постепенно. Кто-то начнет менять ценники раньше, кто-то позже, кто-то сделает это одномоментно, а кто-то будет прибавлять по кусочку. Зависит от ситуации, — добавил эксперт.



Некоторые дилеры будут долгое время продавать уже ввезенные ранее машины, а иные — ввозить уже новые машины с учетом уплаты утилизационных сборов по новой ставке. Поэтому состояние рынка турбулентно, но уже очевидно, что осенью цены будут расти, заключил спикер.