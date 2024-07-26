Автобренды из КНР продали в России в два раза больше авто, чем АвтоВАЗ

За первые шесть месяцев 2024-го в России было продано около 700 тыс. новых «легковушек» — большая часть из них (400 тыс.) приходится на китайские автобренды, остальные же (200 тыс.) реализовал отечественный производитель »АвтоВАЗ». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

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Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.

Среди наиболее представленных в России китайских марок оказались Chery (444,7 тыс. ед.), Geely (341,1 тыс. ед.) и Haval (296 тыс. ед.). Также в пятерку «лучших» вошли Lifan и Great Wall. Согласно данным аналитика «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова, сейчас на марки из Поднебесной приходится более 50% продаж новых автомобилей.

До этого были названы самые качественные китайские автомобили. Компактный кроссовер GAC GS3 занял первое место в рейтинге качества China Automobile Quality Ranking. Отмечается, что топ составлялся по методике Комитета по управлению стандартизацией КНР и исследовательских институтов. Автомобили оценивались по таким параметрам, как безопасность, надежность, удобство эксплуатации.

GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183.