История о самом крупном отзыве автомобилей в истории

Подушки безопасности Takata. История самого провального проекта. Отзывная кампания, связанная с подушками безопасности Takata, коснулась большинство автомобилей, которые были выпущены с 2000 по 2017 годы. Это крупнейший в истории отзыв с очень большим отрывом. В 2014 году GM пришлось отозвать 30 млн автомобилей из-за неисправных выключателей зажигания, тогда это считалось самым масштабным отзывом. Но кампания, связанная с подушками Takata, затронула более 100 млн автомобилей 34 разных автопроизводителей по всему миру.

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Что нужно знать о производителе Takata

Компания Takata была гигантом в автомобильной промышленности, но до отзыва большинство людей даже не слышали её названия. Корпорация Takata — японская фирма, которая производила запчасти с 1933 года. К 50-м гг. компания занялась ремнями безопасности и даже построила первый в Японии комплекс для проведения краш-тестов. В 70-х годах она добавила в свой ассортимент детские удерживающие системы, а в 80-х годах вышли на рынки США, Кореи и Великобритании.

Первую отзывную кампанию Takata заработала ещё в 1995 году. Тогда выяснилось, что автомобили Honda, Isuzu, Nissan, Daihatsu, Mitsubishi и Subaru оснащались неисправными пряжками ремней безопасности, которые могли не защёлкнуться или даже выскочить при аварии. Расследование показало, что дефектные ремни безопасности затронули в общей сложности 8,4 млн машин, выпущенных с 1985 по 1991 гг.

В течение двух лет после заключения соглашения отозвали для ремонта только 18% автомобилей. NHTSA оштрафовала Takata и Honda на 50 тыс. долларов, заявив, что Honda знала о дефектных ремнях безопасности за несколько лет до отзыва, но ничего не предприняла.

В 1988 году Takata начала производить подушки безопасности, и к 2014 году ей принадлежало 20% мирового рынка. Это означает, что примерно каждый пятый новый автомобиль, выпущенный в середине 2010-х годов, был оснащён подушкой безопасности Takata. Старший научный сотрудник шведской компании Autoliv, которая раньше поставляла подушки безопасности для GM, сообщила, что General Motors начала закупать подушки у Takata, потому что их стоимость была на 30% ниже.

Конкурировать с такой огромной разницей в цене было невозможно. В итоге с начала 2000-х гг. началось двадцатилетнее поглощение рынка подушек безопасности. Takata демпинговала, а автопроизводители, стремящиеся найти способ сократить расходы, особенно в условиях нарастающего экономического кризиса, с радостью согласились с этим планом.

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Масштабный отзыв

Хронология отзыва подушек безопасности Takata начинается с начала 2013 года. В апреле и мае того же года запустилась первая крупная отзывная кампания. Под неё попали 3,6 млн машин, в которых использовались надувные подушки безопасности, произведённые на мексиканском заводе Takata в Коауиле.

Год спустя, в июне 2014 года, компания Takata признала, что её мексиканский филиал неправильно хранил взрывчатые вещества, скорее всего, подвергая их воздействию избыточной влаги. Это привело к тому, что химические вещества стали летучими и могли детонировать, выбрасывая металлические осколки в водителя и пассажиров.

Дальше отзывы посыпались, как домино. NHTSA начало расследование после трёх жалоб на травмы, а BMW, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Chrysler и Honda отозвали в общей сложности три миллиона автомобилей. Тогда же был подан иск в связи с инцидентом, когда 42-летняя женщина из Малайзии за рулём Honda City 2003 года погибла от металлического фрагмента, вылетевшего из-за сработавшей подушки. При этом женщина ехала всего лишь со скоростью 29 км/ч.

К ноябрю 2015 года количество автомобилей, отозванных по предписанию NHTSA, достигло 53 млн. К концу 2017 года трём руководителям Takata, Шиничи Танаке, Хидео Накаджиме и Цунео Чикараиши, были предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве, поскольку они продавали надувные подушки безопасности на основании поддельных отчётов и недостоверной информации об их безопасности. Компания согласилась заплатить штраф 1 млрд долларов, чтобы завершить расследование. В него входил сам штраф, компенсация пострадавшим и производителям.

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Последствия отзыва

Общее количество отозванных автомобилей невозможно подсчитать. Их насчитывается более 100 млн. Пострадали 34 американских, европейских и японских автопроизводителя. Общее число погибших только в США оценивается в 27 человек, а травмы получили не менее 400 человек.

В 2017 году компания Takata подала заявление о банкротстве, и вскоре её активы приобрела компания Key Safety Systems за 1,6 млрд долларов. Этого хватило, чтобы погасить долги японского бренда и устранить все оставшиеся административные недочёты. Компания Key Safety Systems теперь работает под названием Joyson Safety Systems, а имя Takata по понятным причинам было фактически ликвидировано.

В настоящее время, по оценкам NHTSA, на американских дорогах по-прежнему находится 6,4 млн неисправных подушек безопасности.

В 2019 году, через два года после закрытия компании, ещё одна серия подушек безопасности Takata не срабатывала должным образом или взрывалась из-за плохого уплотнения, пропускающего влагу. Этот случай затронул несколько миллионов автомобилей, что меньше по сравнению с предыдущими отзывами, но всё равно вызывает беспокойство. Тогда пострадали автомобили марок Mitsubishi, Isuzu, Honda, Audi, Toyota и BMW.