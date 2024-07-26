Эксперт протестировал Haval H3 с 4х4 и рассказал, что не так с этим внедорожником

Журнал "За рулем" взял на тест очередную новинку российского рынка: кроссовер Haval H3, который по размерам сопоставим с младшим Jolion, а внешностью напоминает Dargo.

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Haval H3 с системой полного привода оснащен мотором на 177 л.с. и традиционным преселективным "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями.

"У него есть запас под правой педалью и в городе, и на трассе. Впечатление портит только не всегда ровное ускорение, когда стараешься ехать плавно",



- отзывается эксперт издания Кирилл Милешкин. Расход топлива немногим больше, чем у "Джолиона", что объясняется весовой категорией.

На бездорожье Haval H3 показал себя хорошо: имитация блокировок справилась со сложными ситуациями, а вот жертвой отзывчивости "робота" стал характерный запах "паленого" сцепления, но при этом электроника не выдала никаких ошибок, позволив продолжить поездку.

Муфта BorgWarner подключается с небольшой задержкой, из-за чего, по словам эксперта, можно забуксовать на рыхлых поверхностях и понервничать на зимней дороге.

Энергоемкость подвески хорошая, руль не "пустой", но из-за склонности к кренам об активном вождении лучше забыть, даже в режиме "Спорт".

Претензий к комплектации нет - все необходимое есть на борту, включая камеры системы кругового обзора, но странности все же имеются, например, у рестайлингового "Джолиона" появилась вентиляция сидений, а у H3 ее по-прежнему нет. Акустический комфорт зависит от качества покрытия: за пределами ровного полотна начинают сильно гудеть шины.

Цена на полноприводный Haval H3 - 3,1 млн рублей, и комплектация с 4WD только одна - Tech+.

"Для повышения интереса к новинке, на мой взгляд, стоит предложить полный привод в более простой комплектации. Сейчас полноприводный Н3 на существенные 650 тысяч дороже, чем наиболее доступный полноприводный Jolion. И всего на 150 тысяч дешевле более практичного Dargo. Хотелось бы еще дешевле", - такое резюме дал эксперт по итогам тест-драйва.



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