Не только Ningbo, но и Aisin: какие АКПП установлены в китайских автомобилях

Часто китайские автомобили кажутся нам какими-то уж слишком своеобразными и самобытными. Некоторые думают о них намного хуже, чем они есть, другие – слишком хорошо (второе бывает значительно реже). Однако эти машины не на 100% самобытны, и некоторые их агрегаты на самом деле нам очень хорошо знакомы. Например, автоматические коробки передач, большинство из которых на самом деле имеют к Поднебесной минимальное отношение.

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Не всё так однозначно

есмотря на то, что мы будем говорить о коробках, которые знакомы нам по множеству автомобилей, от Renault до BMW, это не значит, что на Dongfeng или Geely эти же коробки будут работать точно так же, как на европейских или японских автомобилях. Срок службы и особенности работы автомата очень сильно зависят от множества причин: регламента обслуживания, установленного производителем автомобиля, конструкции охлаждения АКП, программного обеспечения, массы автомобиля, мотора, в паре с которым эта коробка установлена на конкретную машину. Причём все эти факторы могут сочетаться во множестве комбинаций. И не надо думать, что на «китайцах» всё будет намного хуже. Это совершенно не так: бывает, что у них и охлаждение получше, и мотор послабее, и в итоге какая-нибудь Aisin TF-71SC на Changan CS55 может жить дольше, чем та же коробка на Peugeot 5008. А бывает и наоборот. Поэтому сделаем небольшую ремарку: переносить опыт эксплуатации автомата под кальку с одного автомобиля на другой не нужно.

В то же время механическая часть коробок одной модели на разных машинах одинаковая, и если мы знаем, что на какой-то машине она уже зарекомендовала себя не лучшим образом, с высокой долей вероятности можно предположить, что и на другой машине она вряд ли будет радовать. Так что смысл узнать, что за старые коробки используются в новых для нас автомобилях, определённо есть.

Ну и последнее: если мы говорим о каких-нибудь немецких или японских автоматах, не надо забывать, что собраны они, как правило, всё равно в Китае. Китайская сборка – не приговор. Напомню, что моторы и коробки любимых нами Kia Rio, Hyundai Solaris и многих других корейских автомобилей, выпущенных и проданных в России, тоже были собраны в Китае, и ничего – ездят себе и ездят. А старые четырехступенчатые АКП этих автомобилей до сих пор радуют своей неприхотливостью и ресурсом, который в большинстве случаев переваливает до первого ремонта далеко за 200 тысяч, а иногда и намного больше. Так что говорить о том, что это уже совсем не те ZF или Aisin, не надо: обычно они как раз те. От некоторого количества брака, конечно, никто не застрахован, однако проруха бывает и на европейских старух. А иногда даже и на японских. Итак, начнём.

Chery и все-все-все

С автомобилями Chery сложилась несколько парадоксальная ситуация: наши граждане не любят ни вариаторы, ни роботы, но Chery, судя по продажам, как-то полюбили, хотя это единственная крупная китайская компания на нашем рынке, в автомобилях которой практически нет классических гидротрансформаторных автоматов – только те самые роботы и вариаторы. Вариаторы обычно ставят на не самые мощные и дорогие модели и комплектации, роботы – на более мощные. Что же это за агрегаты?

Свои вариаторы Chery именует немного скучно – CVT7 и CVT25. При этом вариатор CVT7 часто называют копией вариатора Jatco JF015E, который мы видели в очень многих автомобилях разных компаний. Однако это не так. Точнее, не совсем так. Вариатор QR019CHA и его вариант с индексом QR019CHB разработаны китайцами самостоятельно, но с большой оглядкой и на Jatco, и на некоторые другие вариаторы (в частности, на CVT Toyota). Инженеры из Поднебесной постарались взять лучшее от нескольких коробок, но результат получился неоднозначным.

Несмотря на то, что выпуск этих агрегатов налажен уже давно, с 2012 года, некоторые болезни не излечены до сих пор. Скорее всего, существенная их часть связана с материалом, который использован в подшипниках и конусах – он недостаточно прочный, и при активной езде подшипники начинают гудеть довольно быстро. А потом они рассыпаются, отправляя коробку в полный ремонт. И тут возможны сюрпризы: некоторые запчасти до сих пор являются дефицитом, а их стоимость выше, чем стоимость запчастей на ту же Jatco. Конусы, например, могут стоить и в три раза дороже, хотя тот же ремень от Bosch в силу унификации стоит недорого и редкостью не является.

На машинах с мотором объёмом до 1,6 л включительно QR019CHA может прослужить довольно долго – более 150 тысяч километров, но при важном условии: никаких резких разгонов и агрессивной езды в целом. А вот на машинах с двухлитровым мотором неисправности встречаются чаще, причём приходят они порой при пробеге до ста тысяч километров.

Вариатор CVT25 иногда считают копией вариатора Jatco JF011E, но это не совсем так. Да, у них есть много общего (даже некоторые одинаковые детали), но всё-таки это другой вариатор. Однако общие детали с японской коробкой появились не на пустом месте: компания-производитель этих вариаторов Zhejiang Wanliyang разрабатывала их совместно с Jatco, поэтому конструктивно вариатор WLY CVT25 получился очень близким к Jatco JF016E.

Вариатор достаточно свежий (его выпускают с 2018 года), но, судя по всему, типичные неисправности в виде ускоренного износа подшипников направляющих конуса, ремня и гидроблока он унаследовал от Jatco. И всё же жалоб на эту коробку меньше, чем на CVT7. Да, она тоже не любит гонки, но у неё больше запас по крутящему моменту (280 Нм против 150 у CVT7), и, скорее всего, в большинстве машин она работает далеко от предела своих возможностей. Больше всего она боится длительной езды на высокой скорости. Случаи поломок из-за брака есть, но их не слишком много. Однако даже при мелкой неисправности дилеры готовы поменять агрегат в сборе по гарантии. Правда, иногда новую коробку приходится подождать.

Отмечу, что в линейку этих вариаторов, кроме CVT25, входят ещё коробки CVT18, CVT19, CVT20 и CVT28. И на Весты с модернизированным мотором 1,8 EVO устанавливают как раз WLY CVT18. Есть все основания полагать, что в целом картина будет приблизительно такой же, что и в случае с CVT25 на Chery: иногда что-то сломаться может, но однозначных прогнозов пока делать не станем – посмотрим, как эта коробка покажет себя в деле.

Роботы Chery – все разработки Getrag. Это коробки 7DCT300, 7DCT280, 6DCT260 и 6DCT250. И почти все они уже давно известны по автомобилям других компаний. При этом отмечу, что Getrag не имеет прямого отношения к производству этих коробок для китайских автомобилей. Их производитель – компания Shanghai Automobile Gear Works (SAGW), которая принадлежит SAIC Motor Corp. Это очень крупное предприятие, образованное почти сто лет назад и имеющее сегодня больше десяти заводов на территории Китая. Так что если эти коробки и Getrag, то не совсем, что, в общем-то, не так уж плохо, потому что все мы помним, например, что Powershift для Ford – это тоже творение Getrag. Да и используются эти роботы не только на автомобилях Chery, но и на моделях других компаний, которые входят в концерн SAIC. Итак, что это за автоматы?

Коробка 7DCT300 – это семиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями. Выпускается он с 2015 года и устанавливается на переднеприводные автомобили множества брендов, а не только Chery. Коробка способна выдерживать крутящий момент до 320 Нм, а её заявленный ресурс составляет 250 тысяч километров. Это одна из самых популярных АКП Chery: её можно увидеть в автомобилях Exeed (VX, TXL, RX и LX), Arrizo 8, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Omoda C5, Jetour Dashing, Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus. Кроме того, она же устанавливается и на Jaecoo J7, многие Mini, Nissan (Juke, X-Trail, Qashqai), BMW (1-Series, 2-Series, X1, X2) и некоторые другие автомобили.

К этому же семейству относится коробка 7DCT280 – вариант 7DCT300 под меньший крутящий момент. Её используют на самых маломощных автомобилях концерна SAIC с объёмом мотора до 1,5 л. Их можно встретить и в автомобилях MG, Roewe и Maxus.

Агрегат с индексом 6DCT260 – это шестиступенчатый робот с двойным сцеплением в масляной ванне. Ещё одна коробка для не самых мощных автомобилей. Пример – Jetour Dashing с 1,5-литровым мотором.

Ну и, наконец, 6DCT250. Это «сухая» шестиступенчатая роботизированная АКП с двумя сцеплениями. Коробка не новая – она появилась в 2010 году и на нашем рынке известна под наводящим тоску именем Powershift (он же – Ford DPS6) и намного менее известна как Renault DC4 у французов. Ну а Chery ставила её в Tiggo 4 и Tiggo 8.

Какой-то критической разницы с точки зрения надёжности между этими роботами нет. Неважно, шесть у них передач или семь, «мокрое» сцепление или «сухое», претензии к ним почти всегда одинаковые: иногда машина с ними может давать пинка под мягкое место или немного дёргаться. К счастью, китайцы постоянно обновляют прошивки, и если какая-то недавно выведенная на наш рынок модель начинает собирать жалобы, они достаточно быстро выпускают обновлённое ПО, которое способно решить проблему. Статистики пока не так много, но та, что есть, радует: обновление прошивки в ходе регламентного ТО часто творит чудеса.

Ещё одна приятная новость – это хороший ресурс пакета сцеплений. Жалоб на его быстрый износ пока нет, но есть те, кто проехал уже достаточно много (больше 150 тысяч километров) и выяснил, что сцепление отличается не только хорошим ресурсом, но и высокой стоимостью. Первым владельцам новых «китайцев», скорее всего, можно не переживать – на их век хватит. А вот вторым или третьим, которым придётся этим вопросом заняться, можно немного посочувствовать.

Завершая разговор про Chery, отметим одну деталь. Судя по отзывам владельцев этих автомобилей (включая суббренды Chery), роботизированные коробки ведут себя более предсказуемо, чем вариаторы. Бывает, что они раздражают пинками и толчками (что, как мы уже говорили, часто лечится перепрошивкой), но жуткие истории про их поломки найти пока трудно, если не считать отдельные рассказы о поломке блока приводов. С вариаторами, к сожалению, такие истории встречаются. Их тоже немного, но их с удовольствием разносят по Сети «китаенанавистники».

Geely: набор для консерваторов

Тем, кто до сих пор уверен, что роботы и вариаторы – безусловное зло, стоит присмотреться к Geely. Автомобили этой компании радуют разнообразием всех типов трансмиссий: есть у неё и роботы, и вариаторы, и классические гидротрансформаторные автоматы.

Найти вариатор в Geely довольно сложно, но можно. Например, у Emgrand 7 белорусской сборки вариатор есть, хотя на китайских машинах, которые продаются у нас с прошлого года, в качестве автоматической трансмиссии используется классический шестиступенчатый автомат. Ну а про вариатор, установленный в белорусских Emgrand, мы уже говорили чуть выше – это WLY CVT18, похожий на Jatco JF011E совместной разработки Zhejiang Wanliyang и Jatco. Тот самый, который не так давно прописался на наших Вестах.

А что насчёт гидромеханики у Emgrand для нашего рынка? Часто можно услышать, что это коробка Aisin –видимо, по аналогии с Atlas Pro, где действительно используется агрегат от этой фирмы. На самом деле это заблуждение, и на Emgrand 7 установлен достаточно редкий автомат DSI575F6, выпущенный на обратной стороне Земли – австралийской компанией Drivetrain System International (DSI). И эта компания принадлежит Geely. Статистики использования этой коробки (как и вообще продукции DSI) у нас немного: её ставили на некоторые SsangYong Actyon, и на этом знакомство заканчивается.

Однако заметим, что некоторые владельцы новых Emgrand 7 не слишком довольны работой этого автомата: он и пинка может дать, и с порядком переключением передач иногда путается. И ещё многих раздражает функция автонейтрали на этой коробке: если долго держать нажатой педаль тормоза в режиме D, автомат сам переключается на нейтральную передачу, и только после нажатия на газ включает первую передачу. Учитывая отсутствие функции автоматического удержания на уклоне, откатывающаяся назад на светофоре машина с классической АКП часто удивляет того, кто сидит за её рулём. Ну и в момент включения передачи она может немного дёрнуть автомобиль вперёд. Адаптации и перепрошивки помогают мало, и этот недостаток считают милой особенностью автомата. Среди других проблем можно отметить возможность разрушения опорного подшипника заднего планетарного ряда и штока привода тормозной ленты, а также сбои блока управления мехатроника. Ну и так как в своё время эту коробку создавали в партнёрстве с Hyundai-Kia, некоторые детали на неё подходят от АКП Hyundai A6MF1. Это радует, но многие где-то в глубине души всё равно жалеют, что это DSI, а не Aisin.

Автоматы Aisin на Geely – это TF-72SC на Atlas Pro и TG-81SC Tugella и Monjaro. Обе коробки выпускают уже по десять лет и используют их на многих европейских и японских автомобилях, включая BMW и Mini с моторами объёмом до двух литров. Пожалуй, это лучшие варианты автоматических трансмиссий, которые могут спокойно прослужить за 200 тысяч километров. Правда, для этого желательно не только регулярно менять масло, но и следить за охлаждением коробки: перегревов она не терпит. А еще дотошным владельцам можно озаботиться заменой масла раз в 50-60 тысяч километров или даже чаще, несмотря на то, что формально по документам оно рассчитано на весь срок службы. В регламентах ТО замена масла в автоматах Aisin не значится, хотя сам производитель настаивает на замене раз в 60 тысяч пробега при тяжелых условиях эксплуатации. А у нас они обычно как раз такие.

Aisin TF-72SC. Фото: automaticchoice.com и alltranz.co.nz

Свой единственный робот, который устанавливается на Coolray, Atlas Pro и Okavango, в Geely называют Ningbo 7DCT330. Однако у этого робота много общего с роботом 7G-DCT 724.0 от Mercedes. Настолько много, что двойное мокрое сцепление LUK на этих роботах стоит одинаковое и совместимое между собой. Само собой, разработчик этой коробки – всё тот же Getrag. Объективной статистики по Ningbo 7DCT330 пока нет, но если привлечь опыт эксплуатации автомобилей с коробкой-близнецом 7G-DCT (например, на Acura, Mercedes-Benz и Infiniti), критичных замечаний не найдется. Кроме, конечно, стоимости пакета сцепления и очень требовательного отношения к качеству и чистоте трансмиссионного масла.

В целом вывод сделаем следующий: наиболее предпочтительными автоматическими трансмиссиями можно считать автоматы Aisin TF-72SC и TG-81SC, а первых владельцев не должен отпугивать и робот 7DCT330. Австралийский автомат тоже неплох, а у вариатора ресурс традиционно сильно зависит от условий эксплуатации. Впрочем, тут ничего нового.

FAW: проще не придумаешь!

FAW по количеству принадлежащих ему брендов может смело конкурировать с Chery. Тут и Xiali, и Hongqi, и Jiaxing, и Bestune, и многое другое. Всего – 27 дочерних компаний и контрольные пакеты акций ещё в 20, а по объёму производства автомобилей FAW уступает только SAIC. Исходя из этого, тут можно было бы ожидать целую россыпь автоматических коробок на любой вкус и цвет, но нет: по большому счёту, этот китайский автогигант в своих легковых автомобилях обходится тремя агрегатами.

Про одну из них – Aisin TF-70SC – мы рассказывали выше. И ничего плохого сказать не смогли: это испытанный временем и давно доведённый до ума агрегат, который требует только своевременной замены масла. К нему владельцы Hongqi H5 и HS5 и многих Bestune могут относиться спокойно – подвести не должен.

Второй автомат – восьмиступенчатый Aisin TG-80LS. Его выпускают с 2017 года и используют на целом ряде автомобилей разных производителей: Peugeot, Opel, Toyota, Lexus, Volvo и Volkswagen (включая Skoda Karoq и Octavia). Основным недостатком этой коробки считают недостаточно эффективное охлаждение, поэтому для продления её жизни часто советуют ставить отдельный радиатор. Если же эту АКП не перегревать, она служит долго и счастливо.

Ну и последний автомат FAW скромно называет просто 7DCT. По этой аббревиатуре понятно, что речь идёт о семиступенчатом роботе, но о каком именно? В случае с FAW за именем 7DCT скрывается робот MF625M01 с двумя мокрыми сцеплениями от BorgWarner. Информации об этой коробке очень мало: она устанавливается только в Bestune T77, который так и не стал нашей Lada X-Cross 5. Отзывы об этой коробке очень противоречивые. Эксперты уверены, что она вполне надёжна, а вот те, кто уже купил T77, часто разочаровываются: робот не только раздражает дёрганьем, так ещё и порой непредсказуемо ломается.

Дёрганье иногда удаётся вылечить перепрошивкой, ну а поломки ложатся на плечи дилеров. Которые этими плечами пожимают и меняют роботы в сборе. К сожалению, однозначно пока что-то сказать трудно: машин было продано мало, опыта эксплуатации таких коробок на других автомобилях у нас нет. Наверное, и не очень надо, если у FAW есть хорошие автоматы Aisin.

Это ещё не всё

На сегодня на этом закончим, а в следующий раз поговорим об автоматах других китайских автомобилей. Их у нас ещё много: это и BAIC, и Changan, и Dongfeng, и Livan, и многие другие. Настолько многие, что хотелось бы чуть меньше, но деваться некуда: будем разбираться в сортах нового для нас автопрома дальше.