Ваша АКПП «толкается»? Вот 7 способов спасти коробку и двигатель

«За рулем» рассказал, из-за чего появляются толчки в автомате и как их устранить.

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Не всегда причины толчков и рывков кроются в самой коробке передач. Виновны в этом могут быть другие агрегаты.

1. Неисправность двигателя

Всем известно, что происходит, когда двигатель «троит». Но в нашем случае могут наблюдаться пропуски воспламенения в цилиндрах. При такой неисправности в цилиндре появляется один холостой цикл на несколько рабочих. Причина такой работы двигателя может крыться в перебое работы форсунок или из-за пропусков искрообразования. Точно определить причину неисправности можно при помощи обычного сканера типа ELM327. При более сложных поломках может понадобиться профессиональная диагностика. Еще одной причиной нестабильной работы силового агрегата могут быть нарушения в работе системы вентиляции картера. Есть простой способ, позволяющий выявить виновника рывков: ДВС или АКП. Нужно зафиксировать передачу, переключив коробку в ручной режим. Затем нужно прокатиться, повышая и понижая обороты двигателя. Если при этом будут наблюдаться подергивания, значит причину неисправности нужно искать в двигателе.

2. Износ опор двигателя

При резком увеличении оборотов могут происходить толчки в двигателе. Именно их многие водители ошибочно принимают за неисправность АКП. Особенно чувствительными рывки могут быть на переднеприводных автомобилях с поперечно установленным двигателем.

3. Нерабочая температура масла в АКП

Оптимальная температура рабочей жидкости в АКП для нормального переключения передач составляет 50-90°С. Если на улице отрицательная температура, а коробка еще не прогрета, то рывки будут обычным делом. Также рывки будут наблюдаться, если жидкость в АКП перегрета – до 120°С и выше. Для предотвращения перегрева необходимо поддерживать в чистоте радиаторы и следить за температурой масла в коробке при помощи сканера ELM327.

4. Люфты в трансмиссии

Если рывки наблюдаются при переключении передач, но непроизвольно, то можно предположить, что в АКП завелась какая-то неисправность. На самом деле это могут «выбираться» люфты, образовавшиеся между деталями трансмиссии: ШРУСами, шлицами кардана, в узле дифференциала. Чаще всего подобные причины рывков возникают в полно- и заднеприводных автомобилях. Конструкцией карданных валов может быть предусмотрено использование резинометаллических муфт. При их износе образуется ощутимый люфт. Рывки из-за этого могут ощущаться при резком наборе скорости или во время сброса газа.

5. Нарушение работы привода

Если в качестве привода от селектора к АКП используется трос, то со временем из-за коррозии он теряет подвижность. В результате при переключении в режим «драйв» (D) привод может застрять между D и N (нейтралью). Это означает, что во время движения двигатель будет постоянно переходить из одного режима в другой. Как результат – рывки.

6. Нарушения в работе гидравлики

Нормальное функционирование автоматической коробки зависит от четкой работы фрикционов. Под давлением масла они должны замыкаться. При включении фрикцион низкой передачи должен распускаться, а фрикцион высокой – замыкаться. При рассогласовании их работы при переключении передач неизбежно возникают рывки. Причиной неисправности может быть подвисание редукционного клапана или полный его износ. Также могут появляться нарушения в работе насоса и исполнительного цилиндра. Среди вышедших из строя деталей могут быть регуляторы давления, соленоиды, а в коробках старого образца – гидроаккумуляторы. В процессе ремонта коробки передач простой замены соленоидов, фрикционов и гидроблока в целом может быть недостаточно. Потребуется полная разборка агрегата с последующей выбраковкой деталей. Только в этом случае восстановленная коробка будет исправна.

7. Избыток или недостаток жидкости в коробке

К сбоям в работе АКП может привести как низкий, так и высокий уровень масла. В этом случае могут наблюдаться не только толчки, но и сбои при переключении передач и даже полный выход агрегата из строя. При высоком уровне жидкость будет вспениваться, и насос не сможет ее прокачивать, что приведет к неправильной работе фрикционов. Аналогичная ситуация может наблюдаться и при низком уровне масла. Особенно когда водитель начинает резко тормозить и разгоняться. Низкий уровень жидкости опасен даже тогда, когда машина стоит на уклоне. При замене масла в автоматической коробке следует заливать достаточный объем и в процессе эксплуатации автомобиля следить за его уровнем.