Эксперт рассказал, как выбрать надежный Volvo XC60 по цене Toyota RAV4

Эксперт журнал "За рулём" Сергей Зиновьев поделился советами по выбору шведского премиум-кроссовера, который всем хорош, кроме сложных двигателей.

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Самым массовым предложением являются автомобили с пятицилиндровым дизелем 2.4 литра мощностью 181 и 215 л.с. После 100-150 тысяч км есть большие перспективы столкнуться со следующими проблемами: загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр, подклинивают вихревые заслонки, изнашивается актуатор турбины, подтекает теплообменник. Но ресурс эксперт оценивает как хороший.

До 250 тысяч км могут пробежать турбированные бензиновые двигатели, но они тоже привьют немало головной боли владельцу Volvo XC60 первого поколения: высокий расход масла, необходимость прочищать форсунки, регулярные течи.

Автоматическая коробка передач Aisin TF-80SC стойко держится до 350 тысяч км, но при условии неагрессивной езды, в противном случае ресурс из-за непроизводительной системы охлаждения сократиться значительно. Решить проблему можно через установку внешнего радиатора и замену масла каждые 30 тысяч км.

Также, покупая Volvo XC60, нужно быть готовым к дефициту запчастей, особенно кузовных, и их дороговизне.

Альтернативой Volvo XC60 на вторичке может стать Mercedes-Benz GLK, о нюансах выбора которого "РГ" писала ранее.