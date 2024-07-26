Американцы ругают автомобили Mitsubishi и хвалят Rivian

Опубликован свежий рейтинг удовлетворенности автомобилями. Американское аналитические агентство J.D. Power провело исследование, в рамках которого оценило по 1000-балльной штале уровень удовлетворенности клиентов от покупки новой машины. На основе этого был составлен рейтинг, в лидерах которого оказался производитель электрокаров Rivian, а в отстающих — японская Mitsubishi. Эксперты пришли к выводу, что в целом удовлетворенность восстановилась «после двух лет беспрецедентного спада» и в среднем составляет 847 балла, что на два балла выше, чем год назад.

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В рейтинг APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout Study) попали автомобили с лучшими и худшими характеристиками, исполнением и компоновкой, а составлен он был на основе опороса почти 100 тысяч владельцев, которые недавно приобрели автомобили. Эксперты J.D. Power отмечают, что потребители по-прежнему ругают информационно-развлекательные системы в своих машинах и предпочитают использовать Android Auto и Apple CarPlay. Иными словами, они выбирают интерфейс, имитирующий смартфон, вместо перегруженных функциями меню мультимедиа.

В рейтинге марок лучшим из лучших оказался Rivian, удовлетворенность электромобилями которых получила оценку 900 баллов. На втором месте с показателем 891 балл находится Porsche (он также стал лидером в премиум-сегменте), а замыкает тройку Jaguar (886 баллов). Polestar откатился на последнее месте в премиальном сегменте с показателем 839, причем эта оценка характерна для масс-маркета, столько же баллов набрали Chevrolet, Dodge и Honda. Лучшими в массовом сегменте были признаны MINI, Ram и Kia, а Jeep, Subaru и Mitsubishi плетутся в самом хвосте списка с оценками 828, 828 и 821 балл соответственно.

В рейтинге по моделям первая строчка досталась BMW 7-Series, также похвалы удостоились 2-Series, iX и X4. Высокие баллы заработали сразу пять моделей Kia — это Carnival, K5, Forte, EV6 и EV9. В список машин, которыми удовлетворены владельцы, также вошли Alfa Romeo Giulia, Ford F-Series Super Duty, Genesis GV60, Hyundai Santa Fe, Jeep Wagoneer, Land Rover Range Rover, Lexus RX, MINI Countryman, Nissan Titan, Porsche Taycan и Toyota Tacoma.